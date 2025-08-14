성수동 ‘YOU 2.0’ 팝업서 13개 차별화 컨셉 동시 운영... “기존 획일화 모델 한계 극복”

AI 콘텐츠 테크 기업 밀레니얼웍스가 운영하는 ‘SPACE:V’ 테마파크 모델이 업계 새로운 성공 사례로 주목받고 있다. 8월 7일부터 16일까지 서울 성수동에서 진행되는 ‘YOU 2.0’ 팝업은 기존 AI 포토부스의 한계를 뛰어넘는 13개의 서로 다른 컨셉을 동시 운영하는 혁신적 모델로 화제를 모으고 있다.

일반적으로 AI 포토부스 매장은 동일한 컨셉의 포토기계를 3개 내외로 운영하는 것이 업계 표준이었다. 하지만 밀레니얼웍스는 이번 성수 팝업에서 13개의 완전히 다른 테마와 컨셉을 선보이며 새로운 패러다임을 제시했다.

송유상 밀레니얼웍스 대표는 “기존의 단일 컨셉 반복 운영으로는 고객들의 다양한 취향과 니즈를 충족시킬 수 없었다”며 “13개 컨셉은 하나의 공간에서 여러 개의 테마파크를 경험하는 것과 같은 몰입감을 제공한다”고 설명했다.

성수동 팝업에서 선보이는 YOU 2.0은 ‘또 다른 나를 만나는 AI 포탈’이라는 콘셉트 하에 다채로운 테마를 제공한다. 먼저 뷰티·패션 화보 모델 테마는 단 1분 만에 뷰티·패션 잡지 커버 모델이 되는 특별한 경험을 선사한다. 이어 K-POP 아이돌 콘셉트는 이용자가 실제 아이돌로 변신한 듯한 모습을 구현하며, 시상식 스타일은 화려한 무대 위의 배우처럼 연출해준다. 또한 판타지 콘셉트는 상상 속 주인공을 현실로 불러오듯 표현한다.

아울러 빈티지 스타일은 추억을 불러일으키는 클래식한 분위기를 담아내고, 퓨처 리스틱 테마는 미래지향적인 SF 세계를 펼쳐낸다. 캐릭터 테마는 개성 있는 다양한 그림체로 변환해주며, 글로벌 IP 연계 테마는 인기 웹툰과 게임 속 캐릭터로의 변신을 가능하게 한다. 전통 스타일은 신라시대와 조선시대 등 시대별 복식을 재현하고, 히어로 콘셉트는 경찰관·소방관·스포츠 선수 등 영웅적인 직업군의 모습을 구현한다. 마지막으로 학생 콘셉트는 각국의 다양한 스타일을 반영한 학생 이미지를, 영화 주인공 스타일은 영화 속 한 장면을 그대로 옮겨놓은 듯한 이미지를 완성한다.

밀레니얼웍스의 SPACE:V는 단순한 팝업 공간을 넘어 ‘AI 테마파크’라는 새로운 엔터테인먼트 카테고리를 창조했다. AI헌터카드와 포토부스 등 ‘나 혼자만 레벨업’ 웹툰 IP 콜라보레이션은 MZ세대에게 특히 혁신적인 성공을 거뒀다.

SPACE:V 모델은 이미 해외에서도 성공을 입증했다. 대만 주요 백화점 입점, 말레이시아 메리어트 호텔과의 연간 계약, 일본 도쿄 단독 매장 런칭 등을 통해 한국형 AI 테마파크의 글로벌 경쟁력을 보여주고 있다.

성수 팝업을 체험한 한 방문객은 “포즈를 취하지 않아도 되고, 화장을 하지 않아도, 예쁜 옷을 입지 않아도 AI가 알아서 멋진 결과물을 만들어준다”며 “13개나 되는 다양한 컨셉 중에서 선택할 수 있어서 친구들과 함께 와도 각자 다른 스타일을 시도해볼 수 있다”고 만족감을 표했다.

밀레니얼웍스는 성수 팝업의 성공을 바탕으로 전국 주요 상권에 SPACE:V 테마파크 확대 설치를 계획하고 있다. 또한 글로벌 IP와의 지속적인 브랜드 콜라보레이션을 통해 지역별 특화 콘텐츠도 개발할 예정이다.

송유상 대표는 “앞으로는 단순화된 일방향 콘텐츠보다 개인화되고 몰입할 수 있는 커스텀 콘텐츠가 강력한 차별화를 가져올 것”이라며 “이미지뿐 아니라 영상과 굿즈 영역에서도 더욱 개인화되고 몰입감 있는 AI 콘텐츠를 제공할 예정”이라고 포부를 밝혔다.