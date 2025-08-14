다이소 건기식 출시 6개월…제품 64개로 확대 ‘5000원 이하 균일가’ 전략, 하나의 기준 됐다 편의점 이어 대형마트도 다이소 정면 겨냥

[헤럴드경제=신현주 기자] 다이소의 건강기능식품 시장 진출이 6개월을 맞았다. 다이소가 스타트를 끊은 ‘5000원 건기식’ 시장에 편의점까지 가세하면서 판은 점차 커지는 분위기다.

14일 아성다이소에 따르면 당시 30여종이었던 건기식 제품은 이날 다이소몰 기준 64개로 늘었다. 판매 지점도 200개에서 1200여개로 6배 증가했다.

입점업체도 다양해졌다. 론칭 초기 대웅제약, 일양식품에 그쳤던 입점업체는 LG생활건강, 안국약품, 오브맘 등으로 확대됐다.

CJ웰케어의 ‘카무트 곡물과채 콤부 최화정 효소’와 ‘이너비 슬리밍 톡톡’도 최근 판매를 시작했다. 해당 제품은 CJ의 핵심 자회사 올리브영에서도 판매되고 있다.

내용물은 같지만 다이소는 소용량·소포장이 특징이다. 올리브영은 한 포에 2ｇ인 30일분의 효소 제품을 1만7900원에 판매하고 있다. 반면 다이소는 10일분을 5000원에 판매 중이다.

다이소는 건기식 효과를 톡톡히 보고 있다. 건기식이 포함된 식품 카테고리는 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 30% 신장했다. 다이소의 주력 상품이 생활용품과 뷰티 제품이라는 점을 고려할 때 눈에 띄는 수치다.

업계에서는 다이소의 ‘5000원 이하 균일가’ 정책이 하나의 지침이 됐다는 반응이다. 경기 불황에 따른 소비 부진 장기화에도 다이소가 ‘나홀로 성장’을 이어가자 하나둘씩 벤치마킹하고 있다.

다이소의 건기식 흥행에 가장 긴장하는 곳은 편의점이다. 높은 접근성과 마트 대비 저렴한 가격으로 소비자들을 공략해 오다 ‘어닝 쇼크’로 위축되고 있는 편의점에 다이소는 위협 요소다.

편의점과 다이소는 초저가 뷰티에 이어 건기식으로 신경전을 벌이고 있다. CU는 현재 70여종의 건강 관련 식품을 판매하고 있다. 최근엔 종근당, 동화약품과 협업해 11종을 추가했다.

GS25 역시 삼진제약, 종근당, 동화약품, 종근당건강과 협업해 30여종의 건기식 제품을 입점시켰다. CU와 GS25의 건강식품 관련 카테고리 매출은 올해 상반기 기준 전년 동기 대비 각각 85%, 98.6% 증가했다.

최근엔 대형마트도 다이소의 경쟁 상대로 떠오르고 있다. 상품군도 일반 식품까지 확대되는 추세다. 이마트는 14일 가공식품과 생활용품을 5000원 이하로 판매하는 자체 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K PRICE)’를 출시했다. 제품 162종의 가격은 880~4980원으로, 다이소를 정면으로 겨냥했다.

편의점 업계 관계자는 “몇 년 전까지만 해도 다이소 제품은 저렴한 만큼 품질이 아쉬울 것이라는 선입견이 있었지만, 최근 몇 년 사이 그런 인식이 사라졌다”며 “소비자들이 열광하는 만큼 다이소의 전략을 따라갈 수밖에 없다”고 말했다.

또 다른 유통업계 관계자는 “’5000원’이 가성비를 판단하는 하나의 기준이 됐다”며 “올해 하반기에도 5000원, 혹은 1만원 이하 초저가 제품 경쟁이 이어질 것”이라고 내다봤다.