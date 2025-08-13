동대문구, 2025 여름방학 과학 아카데미 개최 초등 5‧6학년 학생‧학부모 45쌍, 고등과학원 연구진과 체험

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 13일 고등과학원(원장 노태원)과 공동으로 지역 내 초등학교 5·6학년 학생과 학부모 45쌍을 대상으로 ‘2025 여름방학 과학 아카데미’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 인공지능(AI) 및 수학의 개념과 원리를 초등학생 눈높이에 맞춰 흥미롭게 전달, 가족이 함께 과학의 즐거움을 경험하고 창의적 사고를 확장할 수 있도록 마련됐다.

프로그램은 고등과학원과 서울대 소속 연구진이 직접 진행, 학생들이 실습과 놀이를 결합한 활동을 통해 AI 작동 원리와 수학적 사고를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다. 다양한 패턴과 퍼즐 활동, 데이터 분석 체험 등 흥미로운 프로그램이 준비되어 보호자도 함께 참여해 자녀와 AI 및 과학을 주제로 소통하는 시간을 가졌다.

이필형 동대문구청장은 “이번 과학 아카데미가 아이들에게 과학에 대한흥미를 심어주고 상상력을 키울 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 고등과학원과 협력해 미래 세대에 필요한 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 전했다.

고등과학원은 1996년 10월 한국의 기초과학을 세계적 수준으로 발전시키기 위해 설립된 과학기술정보통신부 산하 출연기관으로 우리나라 최초의 순수 이론 기초과학 연구기관이며 동대문구 홍릉에 위치하고 있다.