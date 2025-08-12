[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 안재욱이 대통령 및 정재계 총수들과 같은 자리에서 포착됐다.

지난 11일 이재명 대통령이 청와대 영빈관에서 주최한 한국·베트남 국빈 만찬이 열렸다.

이날 만찬에는 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김용범 대통령실 정책실장, 김태년 더불어민주당 의원 등 정재계 총수들이 자리했다. 또 베트남 정부로부터 노동훈장과 감사훈장을 받은 박항서 전 베트남 축구 국가대표팀 감독 등 학계, 문화계, 체육계 인사 총 66명이 함께 했다.

공개된 사진에서 안재욱이 포착돼 눈길을 끌었다.

베트남은 현재 한류 열풍이 거세다. K팝, K드라마의 영향을 가장 많이 받는 나라로 꼽히고 있으며 최근 넷플릭스에서 선풍적 인기를 누렸던 송혜교 주연의 ‘더글로리’를 포함해 ‘사랑의 불시착’, ‘응답하라 1998’, ‘태양의 후예’ 등 각종 K드라마와 다양한 K팝 노래들 역시 많은 베트남인들의 사랑을 받고 있다.

이번 안재욱의 만찬 참석도 안재욱과 故최진실 주연의 ‘별은 내 가슴에’ 등 K드라마가 베트남에서 방영되면서 문화 전파에 긍정적인 영향을 끼쳤기 때문인 것으로 파악된다.

한편, 안재욱은 최근 KBS2 주말드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’에서 호텔 회장으로 열연했다.