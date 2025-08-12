감정가 154억원, 유찰 반복 3차 매각 최저입찰가 99억

서울 종로구 평창동의 저택이 감정가 154억원에 경매에 나왔다. 2022년 경매가 개시됐던 194억 마포구 서교동 주택 이후 2년 6개월 만에 단독주택 기준으로 역대 최고 감정가다.

12일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 해당 단독주택은 오는 14일 3차 매각기일을 앞두고 있다. 감정가는 154억8729만원이다. 작년 말 경매가 개시돼 지난 6월과 7월 경매에 부쳐졌으나 연이어 유찰되면서 최저입찰가가 감정가의 64% 수준인 99억1186만원까지 떨어졌다.

이 단독주택은 용산구 한남동, 성북구 성북동 등과 함께 전통 부촌으로 꼽히는 종로구 평창동에 있다. 인근은 단독주택과 근린생활시설, 미술관, 문화원 등이 밀집한 지역으로 지하철역과 다소 거리가 있어 대중교통 이용은 불편한 편이다.

이 저택의 토지 면적은 1657㎡(501.2평), 건물 면적은 577㎡(175평)에 이른다. 부속 건물로는 30.2㎡(9.1평) 한옥이 있다. 소유자는 김옥랑 동숭아트센터 대표로, 평창동 주택을 담보로 돈을 빌렸으나 채무기관의 빚을 감당하지 못해 임의경매로 나온 것으로 추측된다.

김 대표는 1989년 국내 최초의 민간 복합문화공간인 동숭아트센터를 설립한 문화·예술계 원로다. 동숭아트센터를 임대해 연극 등 공연장이나 박물관·아트샵 등 전시·교육 시설로 활용했지만 수익성이 악화하면서 매년 적자를 기록했다.

결국 김 대표는 2016년 동숭아트센터를 서울문화재단에 495억5000만원에 매각했다. 이후 2020년 부동산 호황기가 오면서 서울 종로구 명륜동 일대 부지에 최고 7층, 50가구 규모 도시형생활주택을 개발하는 사업에 뛰어들면서 돌파구를 모색했으나 이 또한 무산되면서 재정난에 빠진 것으로 추측된다.

전문가들은 고가 주택이다 보니 수요가 제한적일 것으로 보고 있다. 강은현 법무법인 명도 경매연구소장은 “입찰 보증금만 9억9000여만원으로 웬만한 아파트 매매 가격을 웃돌다 보니 가격 측면에서 경쟁력이 있다고 판단하기 어렵다”고 말했다.

이어 강 연구소장은 “즉 투자 목적으로 접근하는 응찰자들은 제한적일 것으로 보이며, 평창동에 거주하고자 하는 실수요자, 혹은 영화 촬영장이나 문화·예술 공간으로 활용하고자 하는 수요만 있을 것 같다”고 분석했다. 이어 “경기 침체 여파까지 고려하면 낙찰 가능성은 반반”이라고 덧붙였다. 박로명 기자