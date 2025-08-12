8월 14일~9월 4일 강동아트센터 아트랑에서 강동 청년 작가 35명 참여 개인의 서사부터 사회적 담론까지 아우르는 청년 작가들의 현대미술 작품 전시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동문화재단(이사장 이수희, 대표이사 김영호)은 오는 8월 14일부터 9월 4일까지 강동아트센터 아트랑에서 ‘모든 것이 빛나는 작품展’를 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 ‘2025 강동 청년 미술인 지원 공모’를 통해 선정된 작가 35명이 참여, 회화·입체·영상 등 다양한 장르에서 실험적이고 개성 있는 작업을 선보인다.

참여 작가들은 장르와 주제에 얽매이지 않고, 예술적 잠재력과 발전 가능성을 중심으로 선정, 개인의 서사에서부터 사회적 담론에 이르기까지 폭넓은 주제를 다양한 형식으로 풀어낸다.

재단은 강동구를 기반으로 활동하는 청년 작가들의 지속 가능한 창작 활동을 지원, 이들이 예술을 어떻게 사유하고 시각화해 나가는지를 살펴보기 위해 4년째 ‘강동 청년 미술인 전시’를 기획하고 있다.

이번 전시에는 자연이나 인공물이 아름답게 빛나기 위해 오랜 시간과 수많은 다듬음이 필요하듯 작가의 손끝에서 완성된 작품 역시 무수한 고민과 시행착오의 흔적이 고스란히 담긴 ‘빛나는 시간’의 산물이라는 의미를 담았다.

정답이 없는 현대미술을 다양한 작품을 통해 보고, 듣고, 느끼며 감동받을 수 있는 기회를 제공, 작가들은 각자의 감수성과 조형 언어로 관람객에게 조용히 말을 건넬 예정이다.

김영호 대표이사는 “이번 공모 전시가 강동구 청년 작가들에게 예술적 역량을 확장할 수 있는 기회를 제공하고, 지역 문화예술 생태계를 더욱 풍요롭게 만드는 계기가 되기를 기대한다”고 전했다.

‘모든 것이 빛나는 작품展’ 자세한 내용은 강동문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.