반응형 웹 적용 홈페이지도 전면 개편

웰크론한텍(대표 이영규)이 사업영역을 재구성, 불황 돌파에 나선다.

플랜트·종합건설 중심인 이 회사는 건설·플랜트·환경에너지·수처리 등 4대 사업군으로 사업영역을 재편했다고 12일 밝혔다.

또 환경·사회·지배구조(ESG)를 고려한 책임경영 방향성과 함께 비전과 조직문화, 인재상을 새롭게 정리해 발표했다.

이에 맞춰 공식 홈페이지(사진)를 전면 개편했다. 반응형 웹을 적용해 PC, 모바일, 태블릿 등 다양한 기기환경에서도 최적화된 사용자 경험을 제공토록 했다.

각 사업군별 실적과 핵심역량을 구체적으로 소개해 방문자가 필요한 정보를 보다 손쉽게 확인할 수 있도록 접근성을 강화했다. 특히, 프로젝트별 상세소개 페이지도 신설했다. 이를 통해 축적된 기술력과 사업 수행능력을 다양한 사례 중심으로 확인할 수 있도록 했다.

웰크론한텍 측은 “고객 중심으로 핵심사업을 재구성하고, 경쟁력을 보다 효과적으로 제공하고자 한다”며 “고객과 소통하고 함께 성장하는 커뮤니케이션채널이 될 것으로 기대된다”고 했다.