[헤럴드경제=김주리 기자] 지난달 캄보디아와 국경 지대서 무력 충돌을 벌인 태국이 국경 상황 대응센터의 새 대변인으로 40대 여배우를 발탁했다.

11일(현지시간) 방콕포스트 등에 따르면 나타폰 나크파닛 태국 국방부 차관 겸 장관 대행은 자국의 유명 배우 파나다 웡푸디(49)를 국경 상황 대응센터 대변인에 임명했다고 지난 8일 밝혔다.

태국 정부는 지난달 캄보디아와 국경 분쟁을 겪는 과정에서 캄보디아 국방부 대변인인 말리 소체아 중장이 국제사회에 가짜뉴스를 퍼뜨려 캄보디아에 대한 지지를 얻고 태국의 평판을 훼손하는 데 얼굴 역할을 해왔다며 불만을 가져왔다. 이에 대응하기 위해 대중적인 배우를 대변인으로 내세웠다는 것이다.

나타폰 차관은 “말리 대변인의 모든 발언에 신속하게 대응할 여성이 필요했다”며 “적어도 한 가지 점에서 우리는 캄보디아보다 우위에 있다고 확신한다. 파나다 대변인이 (말리 대변인보다) 더 아름답다”고 말했다.

파나다 대변인은 지난 2000년 미스 태국에 올랐으며 유명 배우이자 인플루언서, 사회운동가로서 다양한 활동을 해왔다.

임명 직후 파나다는 “피해 지역에서 국민의 고통과 태국군의 끈기를 직접 목격했기에 대변인 직을 수락했다”며 “국제사회에 태국 상황을 설명하고, 국민·언론·군 사이 사실 기반 정보가 전달될 수 있도록 중재자 역할을 하겠다”고 밝혔다.

태국과 캄보디아는 지난달 24일부터 닷새간 국경 일대에서 교전을 벌였고 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 휴전에 합의했다.

이번 무력 충돌로 태국 측에서 민간인 14명과 군인 15명이 사망했고, 민간인 53명과 군인 230명이 다쳤다.