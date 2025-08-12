- 교제폭력 등 시민 불안 해소 위해 위험군 선별·3중 모니터링·피해자 보호 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전자치경찰위원회는 최근 발생한 교제 폭력 사건을 계기로 관계성 범죄 예방과 대응체계를 대폭 강화한다고 12일 밝혔다.

가해자에 대한 적극적인 법적 조치, 위험군 선별, 피해자보호 고도화 등 재발 방지를 위한 종합 대책을 마련해 시민 안전망을 촘촘히 하겠다는 방침이다.

대전자치경찰위원회는 지난 11일 위원회 회의실에서 8월 1차 정기 회의를 열고, 관계성 범죄를 사전에 차단하고 시민 불안을 해소키 위한 ‘관계성 범죄 예방·대응체계 강화 대책’을 논의했다.

관계성 범죄는 가정폭력, 아동학대, 스토킹(교제폭력) 등 가해자와 피해자 사이에 이미 형성된 관계에서 반복적으로 발생하는 범죄를 말한다.

위원회는 이번 사건을 심각한 사회문제로 인식하고 ▷관계기관 간 긴밀한 협력 ▷피해자보호 지원 확대 ▷사전 예방 중심 치안 활동 등을 핵심으로 하는 종합 대책을 마련한다는 방침이다.

이날 주요 논의 사항에는 ▷신고 이력 등 데이터 분석을 통한 위험군 선별 및 피해자보호 체계 고도화 ▷관계성 범죄 대응체계 재정립으로 초기 단계 경찰 적극 개입 ▷3중 모니터링 및 심사 체계를 통해 미비점을 보완·환류하는 방안 등을 포함했다.

또한, 지역사회와 협력해 맞춤형 홍보·교육을 확대하고, 시민이 체감할 수 있는 안전망을 구축할 방침이다.

박희용 위원장은 “이번 대책은 단순 사건 대응을 넘어 사전 예방 중심의 치안 체계를 확립하는 것”이라며 “시민들이 안심하고 생활할 수 있도록 관계기관과 함께 실효성 있는 대응을 이어 가겠다”고 말했다.