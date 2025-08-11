픽셀 아트·수동 조작 결합 모바일 액션 RPG 2022년 지스타 공개 후 3년만 정식 출시

[헤럴드경제=차민주 기자] 카카오게임즈가 신작 모바일 액션 역할수행게임(RPG) ‘가디스오더’를 오는 9월 글로벌 출시한다. 지난 2022년 지스타에서 공개된 이후 3년 만의 정식 출시다.

카카오게임즈는 이용자가 과금 부담 없이 플레이만으로 성장할 수 있도록 게임 수익 모델을 개편해 신작 게임을 오랫동안 사랑받는 ‘스테디셀러’로 키운다는 목표다.

가디스오더는 모바일 환경에 최적화된 수동 조작 액션을 결합한 모바일 액션 RPG다. 멸망이 예언된 왕국의 왕녀 ‘리즈벳’이 운명을 거스르기 위한 여정을 배경으로 한다. 픽셀트라이브가 개발, 카카오게임즈가 퍼블리싱을 맡았다.

최진성 픽셀 트라이브 총괄 디렉터는 지난 7일 경기도 성남시 타운홀 판교점에서 열린 간담회에 참석해 “가디스오더는 수동 조작 액션 게임을 만들겠다는 새로운 도전에 대한 결과물로, 그 과정이 쉽지 않아 3년이라는 시간이 걸렸다”며 “가디스오더를 플레이한 이용자들이 이 게임을 오래 사랑하길 바란다”고 말했다.

이 게임은 지난 6월 말레이시아, 싱가포르 등에서 소프트론칭을 시작했다. 이후 현지 이용자 피드백을 반영해 오는 9월 글로벌 정식 출시에 나선다. 정식 출시 버전은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번체·간체, 스페인어 등 6개 언어를 지원한다.

가디스오더의 가장 큰 특징은 이용자의 과금 부담을 낮춘 수익 모델이다. 확률형 아이템 외에도 다양한 방식으로 기사를 육성할 수 있는 수집 시스템 ‘기억의 메아리’를 제작했다. 이용자가 기억의 메아리를 통해 매일 기사 조각을 수집하면, 원하는 기사를 최종 단계까지 성장시킬 수 있다. 기사의 능력치를 강화하는 전용 성물은 확정 구매 방식으로 제공된다.

최 디렉터는 “전술 훈련 과정에서도 ‘블루 크리스탈’과 같은 아이템을 탑재해 무과금 이용자가 더 많은 플레이를 할 수 있도록 지원했다”고 설명했다.

조작 방법 또한 간단하다고 최 디렉터는 설명했다. 가디스오더는 3인의 기사를 실시간으로 교체하며 전투를 펼치는 횡스크롤 기반의 수동 조작 게임이다. 최 디렉터는 “가디스오더는 쉽게 배울 수 있는 전투를 지향한다”며 “이동 조작 난이도를 낮춰, 조작은 쉽지만 전략의 깊이가 있는 액션 전투를 경험하도록 했다”고 했다. 실제 기자가 이날 가디스오더를 체험해 본 결과, 게임에 익숙하지 않은 기자도 약 5분 만에 플레이에 적응할 수 있을 만큼 조작이 쉬웠다.

게임 플레이의 핵심은 ‘링크 시스템’이다. 이용자는 기사 교체를 통해 몬스터에게 자동 연계 공격을 가할 수 있다. 이때 ‘링크 게이지’를 채우고 교체를 하면, 교체된 캐릭터가 링크 상태로 전진해 공격을 지원하는 식이다. 최 디렉터는 “링크 시스템은 다른 액션 게임과 비교했을 때 가장 특징적인 지점”이라며 “이를 얼마나 자유자재로 쓸 수 있느냐가 플레이의 수용도를 좌지우지할 것”이라고 했다.

최 디렉터는 “게임 초반부가 지루하다는 피드백이 있었는데, 게임 템포의 문제라 보고 글로벌 출시 전 개편을 준비 중”이라며 “가디스오더가 글로벌 시장에서 더욱 파급력을 갖도록 시장 및 유입 채널을 파악해 현지화 마케팅 전략을 수립하고 있다”고 했다.