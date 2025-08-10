8월 31일까지 관악산, 별빛내린천 등 유동인구 많은 3개소에 각 800병씩 무료 생수 제공 장시간 폭염에 노출되는 이동노동자 위해 ‘관악포레스트’에서도 9월까지 무료 생수 제공 경로당 어르신 안부 확인, 안전숙소 등 폭염취약계층의 안전한 혹서기 위한 대응에도 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]역대급 폭염으로 연일 폭염특보 발령이 이어지고, 열탈진과 열사병 등 온열질환자수가 급증하고 있다.

이에 관악구(구청장 박준희)가 행정력을 강화해 폭염으로 인한 위급 상황을 예방하고 구민의 안전한 여름나기를 지원한다.

구는 8일부터 31일까지 보행 중 무더위에 지친 주민들에게 매일 ‘강감찬 샘물’ 2400여 병을 제공한다. 여름철 유동인구가 많은 3개소에 각 800병씩의 생수를 채운 생수 냉장고를 운영한다는 방침이다.

운영 장소는 ▲관악산 물놀이장 ▲별빛내린천 수변테라스 ▲은천동 마을마당으로 구민 누구나 생수를 무료로 이용할 수 있다. 구는 생수 냉장고의 원활한 운영과 관리를 위해 지역자율방재단과 협력할 계획이다.

이동노동자 쉼터 ‘관악포레스트’에서도 배달, 택배, 대리운전 기사, 방문판매원 등 폭염에 장시간 노출되는 이동노동자에게 생수를 제공한다. 구는 폭염이 지속되는 9월까지 서울시 아리수본부 협조로 생수를 지속적으로 확보하고 냉방시설, 생수 냉장고 등 시설과 함께 이동노동자의 안전한 노동환경 조성에 힘쓸 계획이다.

또 옥탑방 등에 거주하는 홀몸 어르신, 중증장애인을 비롯한 폭염 취약계층 약 105가구에 냉방용품(선풍기 등)을 추가 제공할 계획이다. 지난 7월에는 냉방용품이 없거나 고장으로 교체가 필요한 가구에 선풍기 250대를 선제적으로 지원 완료했다.

냉방용품이 없는 쪽방, 옥탑방, 고시원 등 주거 취약계층과 온열질환 발생에 취약한 저소득 고령가구에는 ‘안전숙소’ 5개소를 제공하고 있다. 7월 한 달간 접수된 안전숙소 이용 신청 건은 101건에 달했다.

박준희 구청장은 무더위쉼터로 지정된 경로당 103개소를 포함한 경로당을 모두 순회 방문하며 폭염에 취약한 어르신들의 안부를 확인, 냉방가전을 비롯한 경로당 시설을 직접 점검하고 있다.

박준희 구청장은 “폭염으로 인한 탈수 상태는 심근경색 등 고위험 질환 발생률을 높여 수분 보충이 필수”라며 “이례적인 무더위 속 주민들의 안전하고 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 말했다.