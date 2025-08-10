[헤럴드경제=최은지 기자] 월요일인 11일 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방 중심으로 비가 오겠다.

10일 기상청에 따르면 11일 전북 북부와 경북 중·북부를 제외한 남부지방에 비가 오겠고, 제주도에도 곳에 따라 비가 오는 곳이 있겠다.

오후부터 밤사이에는 경기 내륙과 강원 내륙, 강원 산지, 충청권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

전남권과 경남권, 제주도에 내리는 비는 12일까지 이어지겠다.

11일부터 12일까지 예상 강수량은 전남 해안 20∼80㎜, 광주·전남 내륙 10∼60㎜, 전북 남부 5∼40㎜다. 부산·경남 남해안 20∼80㎜, 울산·경남 내륙 10∼60㎜, 대구·경북 남부 5∼40㎜, 제주 20∼80㎜ 등이다.

소나기가 내리는 경기 내륙, 강원 내륙·산지, 대전·세존·충남 내륙·충북 지역의 예상 강수량은 5∼40㎜ 상당이다.

11일 아침 최저기온은 19∼25도, 낮 최고기온은 26∼32도로 예보됐다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 당분간 대부분 지역에서 최고 체감기온이 31도 이상으로 올라 무덥겠다.