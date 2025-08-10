[헤럴드경제=최은지 기자] 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔(올림픽체조경기장)에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 관객들이 긴급 대피했다.

10일 경찰 등에 따르면 이날 오후 1시 45분쯤 올림픽공원 내 한국체육산업개발 측으로 ‘KSPO돔에 폭발물을 설치했다’는 팩스가 접수됐다.

신고를 받은 경찰은 경찰특공대를 투입해 수색을 진행 중이다. 소방당국도 인력 78명, 장비 19대를 투입해 수색에 나섰다.

이날 오후 4시에는 아이돌 그룹 더보이즈의 콘서트가 예정돼 있었으며 현장에 있던 관객들은 모두 대피한 상태다.

소속사 원헌드레드는 이날 더보이즈 공식 사회관계망서비스(SNS)에 “‘THE BOYZ WORLD TOUR in SEOUL’ 금일 공연은 KSPO DOME 공연장 내부 시설 점검으로 인해 하우스 오픈 및 공연 시작 시간이 부득이하게 연기될 예정”이라고 밝혔다.

이어 “정확한 오픈 및 공연 시간은 확인되는 대로 다시 안내드리겠다. 관객 여러분의 너른 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.