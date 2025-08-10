<그 회사 어때?> 세상에는 기업이 참 많습니다. 다들 무얼 하는 회사일까요. 쪼개지고 합쳐지고 간판을 새로 다는 회사도 계속 생겨납니다. 새로운 사업을 시작하기도, 수년을 하던 사업을 접기도 합니다. 다이내믹한 기업의 산업 이야기를 현장 취재, 데이터 분석 등을 통해 쉽게 전달해드립니다.

국내 최대 ESS 입찰전 ‘싹쓸이’ 화제 배터리 3사 중 올해 R&D 투자 최다 국내 배터리 업계 최초 46파이 배터리 양산 ‘게임 체인저’ 전고체 배터리 양산 잰걸음 “EV부터 ESS까지 사업 포트폴리오 확장 가속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 최근 국내 배터리 업계에 깜짝 놀랄 수주 소식이 전해졌다. 총 규모만 1조원에 달하는 정부 주도의 ‘2025년 에너지저장장치(ESS) 중앙계약 시장’ 사업 입찰에서 한 배터리 기업이 전체 입찰 물량의 80%에 달하는 수주에 성공했기 때문이다.

국내 배터리 ‘빅3’ 중 한 곳인 삼성SDI가 바로 그 주인공이다. 전체 540㎿ 규모로 진행된 1차 입찰에서 전체 8곳의 사업지 가운데 6곳에 대한 배터리 공급사로 이름을 올렸다.

삼성SDI의 이번 대규모 수주 소식에 업계 정통한 관계자들은 “글로벌 전기차 시장에서 1년 넘게 이어져 온 전기차 캐즘(대중화 전 일시적 수요정체)에도 매년 연구개발(R&D) 투자를 늘리고, 전기차 배터리부터 ESS까지 사업 포트폴리오 개편에 집중한 결과”라고 입을 모은다.

컬러 브라운관서 배터리로 진화한 ‘반백년 기술 경영’

삼성SDI 기술력의 역사는 지난 1970년으로 거슬러 올라간다. 오늘날 삼성SDI는 배터리와 전자재료 사업을 주력으로 하는 친환경에너지·소재 솔루션 기업이지만, 창립 당시에는 ‘삼성-NEC주식회사’로 출범해, 진공관과 브라운관 등의 제품을 생산했다.

시장 선도와 지속가능한 성장을 위한 삼성SDI의 기술 개발 노력은 지난 1984년 사명을 ‘삼성전관주식회사(이하 삼성전관)’로 바꾸고, 컬러 브라운관·모니터 산업을 시작하면서 본격화했다.

1993년 업계 최초 바이오 브라운관 개발, 1998년 완전 평면 브라운관 개발 등 고부가가치 제품 분야에서 존재감을 드러낸 삼성전관은 이후 PDP(플라즈마디스플레이패널)·LCD(액정표시장치)·AMOLED(능동형 유기발광다이오드)에 이르기까지 끊임없는 연구개발과 제품 생산으로 디스플레이 산업의 새 역사를 써 내려갔다는 평가다.

현재 삼성SDI의 주력인 배터리 사업은 1994년부터 본격적으로 사업화가 추진됐다. 당시 삼성그룹 내 중복된 사업들을 조정하는 과정을 거쳐 당시 삼성전관의 모니터 사업은 삼성전자로, 삼성전자 등에서 연구하던 배터리 사업은 삼성SDI 측에서 인수했다.

특히 삼성SDI는 여러 배터리 기술 중에서도 성능이 뛰어난 리튬이온배터리에 주목하고, 끊임없는 연구개발 결과 1998년 당시 최고 용량인 1650mAh 원통형 리튬이온배터리 개발에 성공했다.

이후 1999년 천안에 배터리 공장을 세운 삼성SDI는 2000년부터 양산형 배터리를 생산하기 시작했다. 첫 출시 제품인 2000mAh의 원통형 배터리는 당시 동종업계 주류 제품(1600mAh) 대비 에너지 밀도를 25% 개선해, 전 세계 시장의 94%를 입본 업체들이 점유해 온 리튬이온배터리 시장에 새로운 바람을 불러일으켰다.

계속해서 ‘초격차 기술력’ 확보에 포커싱을 맞추고 고용량·고출력 제품 개발에 매진한 삼성SDI는 최고 용량 제품을 지속해서 선보이며, 배터리 사업을 시작한 지 10년 만인 2010년 말에 소형 배터리 부문 세계 시장 점유율 1위 기업으로 자리매김했다.

‘늘리고 또 늘리고’…대외 불확실성 속에도 R&D 투자 매년 확대

2020년대 들어서도 초격차 기술력 확보를 위한 삼성SDI의 노력은 여전히 진행형이다. 삼성SDI는 LG에너지솔루션과 SK온 등 국내 배터리 3사 가운데 연구개발(R&D) 분야에서 가장 적극적인 행보를 보이고 있다.

실제 삼성SDI는 올해 들어 R&D에 3사 중에 가장 많은 투자를 단행했다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성SDI의 올해 1분기(1~3월) R&D 투자금액은 전년 동기(3374억원) 대비 5.8% 늘어난 3570억원이다. 1분기 매출액 대비 R&D 비중 역시 11.2%로 가장 높았다.

삼성SDI는 연간 기준으로도 3년 연속 1조원 이상의 R&D 투자를 이어오고 있다. 지난 2022년 1조764억원, 2023년 1조1364억원, 2024년 역대 최대치인 1조2976억원 등 R&D 투자 금액을 매년 확대하고 있다. 또한, 연구 역량 강화를 위해 최근 3년간 독일·미국·중국·싱가포르 총 4개 국가에 연구소를 설립, 글로벌 R&D 네트워크도 구축했다.

이러한 쉼 없는 투자는 고품질 배터리 개발 성과와 함께 사업 포트폴리오 확장으로 이어지고 있다. 삼성SDI는 하이엔드 시장을 겨냥한 기존 삼원계 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리와 더불어 중저가 시장을 타깃으로 한 LFP(리튬·인산·철) 배터리로 포트폴리오 확대를 꾀하고 있다.

먼저 LFP 배터리 분야에서는 배터리 내부의 양극·음극·분리막을 적층시키는 기술인 스택공법 등 차별화된 설계와 제조 기술을 적용, 기존 배터리 대비 높은 에너지 밀도와 긴 수명을 확보한 제품을 개발 중이다. 이미 지난해 하반기 울산사업장에 마더라인 구축을 시작했으며, 2026년 원가경쟁력과 용량을 높인 LFP 전용 SBB 2.0 제품 양산을 시작해 글로벌 공급을 추진할 계획이다.

원통형 배터리 분야에서는 기존 21700(지름 21㎜, 높이 70㎜) 원통형 배터리 대비 에너지 용량이 약 6배 이상 개선된 차세대 46파이(지름 46㎜) 배터리를 개발했다.

2023년 46파이 배터리 양산 라인을 천안사업장에 구축한 삼성SDI는 올해 3월 코엑스에서 열린 ‘인터배터리 2025’에서 4680, 4695, 46100, 46120 등 다양한 제품군을 선보였다. 특히 올해 초 마이크로모빌리티용으로 미국 고객사에 46파이 배터리 초도 물량을 공급하며 국내 배터리 업체 최초로 46파이 배터리를 양산하는 데 성공했다.

‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리 개발도 한창이다. 전고체 배터리는 액체가 아닌 고체 전해질을 사용해 화재의 위험성이 적고, 주행거리를 더욱 길게 할 수 있어 글로벌 전기차 업계의 ‘게임 체인저’로 주목받는다.

삼성SDI는 오는 2027년 상용화를 목표로 인터배터리 전시회 등에서 업계 최고 에너지 밀도인 900Wh/ℓ 전고체 배터리의 세부 양산 준비 로드맵을 공개했다.

이에 따르면 삼성SDI의 전고체 배터리는 독자 조성한 고체 전해질 소재 개선과 혁신적인 무음극 기술을 통해 음극의 부피를 줄이고 양극재를 추가함으로써 에너지 밀도를 각형 배터리 대비 약 40% 개선했다.

삼성SDI는 지난 2022년 3월 국내 배터리 업계 최초로 수원 SDI연구소 내에 전고체 배터리 파일럿 라인인 ‘S라인’을 구축한 바 있다. 이후 2023년 6월부터 시제품을 생산, 글로벌 완성차 제조사(OEM) 5개 사에 전고체 배터리 샘플을 공급하고 성능 평가를 진행 중이다. 아울러 같은 해 말 ‘ASB(All Solid Battery) 사업화 추진팀’을 신설하고 전자재료 사업부의 전고체 소재 사업도 본격화하고 있다.

지난달 ‘깜짝 수주’로 주목을 받는 ESS용 배터리 분야 역시 두각을 드러내고 있다. 2009년 ESS 사업 TF를 가동해 해당 분야에 첫발을 내디딘 삼성SDI는 2010년 제주에서 진행한 스마트그리드 실증사업과 대구에서 진행한 ESS 실증사업을 성공적으로 수행하며 사업의 기초 토대를 닦은 이후, 2011년 일본 니치콘에 독점적으로 배터리를 공급하며 존재감을 드러냈다.

이후 유럽의 전력용과 가정용, 미국의 전력용과 상업용, 일본의 가정용 등 시장과 고객 맞춤형 솔루션을 공급한 삼성SDI는 2015년 7월 미국의 발전 회사인 듀크의 풍력 연계 ESS 프로젝트 수주를 시작으로 GE, ABB 등 글로벌 기업과 파트너십을 맺으며 영향력을 넓혀가고 있다.

“수상 기업은 삼성SDI!”…혁신기술로 글로벌 무대서 눈도장 ‘쾅’

삼성SDI의 기술경쟁력은 글로벌 무대에서도 가치를 인정받고 있다. 올해 초 열린 ‘CES 2025’에서 ‘PRiMX680-EV’, ‘PRiMX680 모듈+’, ‘삼성 배터리 박스(SBB) 1.5’, ‘PRiMX50U-파워’ 등 사업 부문별 대표 출품 제품 모두 혁신상 명단에 이름을 올렸다.

아울러 지난해 신설된 ‘인터배터리 어워즈’에서 ESS 제품인 ‘삼성 배터리 박스’(SBB)로 최고 혁신상을 수상한 데 이어 올해도 50A급 초고출력 원통형 배터리와 ‘LFP+ 플랫폼 소재·극판 기술’ 등 2개의 수상작을 냈다.

지난 5월에는 독일 뮌헨에서 열린 유럽 최대 에너지 전시회 ‘더 스마터 E 유럽 2025’에서 국내 배터리 업체 가운데 유일하게 어워드 위너로 선정됐다. 특히, 삼성SDI는 ‘에너지저장’ 부문과 ‘E-모빌리티’ 부문에서 수상의 영예를 안으며 전 세계 모든 업체 가운데 유일하게 복수 수상했다.

초격차 기술력 확보에 대한 의지는 최주선 삼성SDI 대표이사 사장이 강조하는 ‘기술경영’과도 맥을 같이 한다는 평가다. 최 사장은 올해 신년 메시지에서 “세상을 바꿀 수 있는 기술을 선제적으로 발굴해 슈퍼사이클을 준비하고 올라타자”며 “그러기 위해서는 무엇보다 시장이 원하는 혁신 기술 개발이 중요하다”고 밝힌 바 있다.

지난달 1일 열린 ‘창립 55주년 기념식’에서도 최 사장은 “대외 불확실성 속에서 지속가능한 성장동력을 구축하기 위해서는 차별화된 기술력과 제조 경쟁력 재건, 신사업 성공이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.