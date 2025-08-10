허리까지 물 찼는데 ‘목숨 건 배달’…무슨 사연?

폭우 속 허리까지 차오른 도로를 뚫고 음식 배달에 나선 한 배달 기사의 영상이 온라인에 공개되며 화제를 모으고 있습니다.

최근 한 사회관계망서비스(SNS)에는 “지난달 17일 오후 5시, 물이 허리까지 찼는데 배달을 픽업해 가신 전설의 기사님을 찾는다. 혹시 이 영상 속 본인이시라면 저희 샐러드 가게에서 VIP로 모시겠다”는 글과 함께 영상이 올라왔습니다.

영상에는 허리 높이까지 차오른 물을 헤치고 가게 앞까지 이동해 음식을 픽업한 뒤 다시 오토바이로 돌아가는 배달 기사의 모습이 담겼습니다.

다음날 영상 속 주인공으로 알려진 배달 기사 A씨는 댓글을 통해 본인임을 밝히며 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라고 전했습니다.

A씨는 “광주광역시에 400㎜가량의 폭우가 내린 날 전남대학교 정문 앞에서 벌어진 일”이라며 “처음부터 도로가 침수된 줄 모르고 콜을 잡았다. 폭우 직후 해당 도로가 물에 잠겼다가 물이 빠지고 청소까지 진행되는 걸 직접 보고 나서 정상화된 줄 알고 콜을 수락했다”고 밝혔습니다.

A씨는 “홍수 상황을 알면서 무리하게 갔던 게 아니다. 현장에 도착했을 땐 갑자기 다시 도로가 물에 잠긴 상태였고 이미 통행은 막혀 있었다. 멀리서 콜을 잡고 온 그 상황에서 배달을 포기할 수 없었다”며 “어쩔 수 없이 허리까지 물이 차오른 도로를 건너야 했고, 당시 물살이 꽤 강해 중심을 못 잡으면 휩쓸릴 수도 있는 위험한 상황이었다. 현장에 계시던 경찰마저도 ‘다시 건너지 말라’고 하셨지만 고객님께 음식을 전달하기 위해 다시 길을 건넜다”고 설명했습니다.

특히 “배달비를 많이 받으니 위험을 무릅쓴 것”이라는 댓글에 대해서는 “당시 배달비가 7000원밖에 되지 않았다”고 답했습니다.

그러면서 “위험한 상황에서도 콜이 배정되고 취소 시 페널티가 부과되는 시스템이 여전히 존재한다”며 “이런 날씨에도 목숨을 걸고 나올 수밖에 없는 이유를 생각해 주셨으면 한다”고 덧붙였습니다.

“결혼해 줄래?” 무전기 청혼 뒤 약혼녀 탄 경비행기는 추락

튀르키예에서 프러포즈 이벤트를 위해 날아오른 경비행기가 활주로로 추락하는 사고가 발생했습니다.

지난 4일(현지시간) 아나돌루 통신, CNN튀르크 등에 따르면 지난 1일 오후 7시 20분쯤 튀르키예 아다나시 한 활주로에서 민간 항공사 소속 경비행기가 이륙 직후 추락했습니다.

탑승객인 셰이다 도안의 약혼남은 깜짝 청혼 이벤트를 위해 도안을 이 경비행기에 태웠습니다.

공개된 사고 영상을 보면 활주로에 있던 약혼남이 하늘을 날던 도안에게 무전기로 청혼했고, 도안이 “예스(Yes·네)”라며 수락하는 모습이 담겼습니다.

하지만 도안이 청혼을 수락한 직후 경비행기는 회전 기동을 시도하다가 고도를 잃고 활주로로 추락했습니다. 청혼 승낙 후 약 8초 만에 벌어진 일입니다.

이 사고로 도안과 조종사 부라크 유렉리 등 2명이 부상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다. 다행히 숨진 사람은 없었습니다.

이후 아다나 주지사는 “부상을 입은 두 분의 쾌유를 빈다”라고 밝혔습니다. 또한 현지 군경은 사고 현장을 봉쇄하고 추락기에 대한 조사를 벌였습니다.

우크라 공격 받아 불타는데…틱톡 찍은 러시아女 ‘체포’

우크라이나의 드론 공격으로 화재가 발생한 석유 저장소를 배경으로 틱톡 영상을 촬영해 올린 러시아 청년들이 경찰에 체포됐습니다.

지난 4일(현지시간) 모스크바타임스에 따르면 이날 러시아 크라스노다르 지방법원은 ‘비상시 행동 수칙 위반’ 혐의로 체포된 여성 다샤(21)와 카리나(19) 2명과 20대 남성 1명에게 각각 벌금 3만 루블(약 50만원)을 부과했습니다.

이들은 전날 밤 우크라이나의 드론 공습으로 화재가 발생한 소치 아들레르 지역의 로스네프트-쿠바네프테프로덕트 석유 저장고 인근에서 영상을 촬영해 소셜미디어에 공유했습니다. 해당 시설은 러시아군에 연료를 공급하는 러시아 국영 에너지 대기업 로스네프트 소유로 알려져 있습니다.

이들이 올린 영상에는 불길이 치솟는 석유 저장고를 배경으로 러시아 래퍼 미야기의 곡 ‘라즈베리 던’에 맞춰 포즈를 취하는 모습이 담겼습니다.

해당 영상은 틱톡에서 수십만 조회수를 기록하며 화제를 모았습니다.

그러나 영상 공개 직후 러시아 내에서는 이들의 행동에 대해 ‘우크라이나의 군사적 성과를 미화한 도덕적 배신행위’라며 공개 사과를 요구하는 목소리가 커졌습니다.

논란이 커지자 당국은 수색에 나섰고, 결국 세 사람은 경찰에 체포됐습니다.

이들은 조사에서 “술에 취한 상태였고, 누군가를 모욕하거나 해를 끼칠 의도는 없었다”고 주장한 것으로 전해졌습니다.

한편 해당 석유 저장소 화재는 약 12시간만에 진화된 것으로 알려졌습니다.

“이 노래 왜 여기서 틀어”…비키니 여성들, 머리채 잡고 ‘난투극’ 무슨 일?

우크라이나의 한 해변에서 비키니 차림 여성들 사이에 난투극이 벌어졌습니다.

5일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 우크라이나 흑해 연안 오데사 골든비치에서 피서객들이 격렬한 몸싸움을 벌이다 집단 난투로 번지는 사건이 발생했습니다.

공개된 영상을 보면 해변에서 러시아 음악이 흘러나오자 피서객들 사이에 말다툼이 벌어졌습니다. 이후 비키니 차림의 여성 두 명이 몸싸움을 벌이다가 모래 위로 쓰러집니다.

주변에서 이를 말리는 사이 또 다른 여성들이 몸싸움에 합류하면서 현장은 순식간에 아수라장이 됐습니다. 제지하려고 달려든 남성들도 서로 엉겨 붙어 몸싸움을 벌였습니다.

현지 매체는 “싸움에 최소 10여 명이 가담한 것으로 보인다”며 “러시아 음악을 재생한 사람이 누군지는 확인되지 않았다”고 전했습니다.

우크라이나에서는 전쟁 발발 이후 공공장소에서 러시아 음악을 재생하는 것을 엄격하게 금지하고 있습니다.

한편 난투극이 벌어진 오데사 지역은 2022년 러시아와의 전쟁 이후 꾸준히 드론과 미사일 공격을 받아온 도시입니다.