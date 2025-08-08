나눔과 공헌의 가치를 꾸준히 실천해온 이영인 대표가 최근 대한적십자사로부터 최고 등급 명예 포상인 ‘금장 포장증’을 수여받았다. 이는 단순한 기부를 넘어, 실질적인 사회 변화에 기여한 공로를 인정받은 결과다.

금장 포장은 대한적십자사가 수여하는 가장 영예로운 포상으로, 공익과 인도주의 정신을 바탕으로 사회적 책임을 실현한 인물에게 주어진다.

이 대표는 수년간 지역사회 지원, 청소년 멘토링, 취약계층 후원 등 다양한 분야에서 나눔을 실천해왔다.

특히 심리·준법 교육 콘텐츠를 제공하는 준법심리교육원과 교육 플랫폼 기업 ㈜리멤버러스를 통해 법의식 향상과 재범 예방에 기여하고 있으며, 셀프사진관 브랜드 ‘포토아이브(photoive)’를 비롯한 다양한 창업 사업을 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 힘써왔다.

이 외에도 다양한 공적 수상 이력을 통해, 그의 지속적인 사회공헌 활동은 꾸준히 공식적인 인정을 받아왔다.

이영인 대표는 수상 소감에서 “받는 삶보다 주는 삶이 더 큰 의미를 지닌다는 것을 깨달았다”며, “앞으로도 사회와 함께 성장하며, 지속가능한 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.