트럼프, 푸틴·젤렌스키와 3자 회담 추진 푸틴 만난 뒤 젤렌스키 합류하는 모양새 트럼프, 유럽 정상들과 통화 중 계획 공개 젤렌스키는 긍정 의향, 푸틴 의중은 미확인

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 다음주 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 3자 회담을 추진하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 소식통을 인용해 6일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 유럽 정상들과 통화하면서 이런 계획을 공개했다.

3자 회담에는 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 대통령만 참석할 계획이다.

유럽 정상들에게 참석해달라는 요청은 하지 않았으며, 유럽 정상들은 이런 계획을 수용한 것으로 보였다고 소식통은 전했다.

트럼프 대통령이 주도한 이번 회동 계획에 당사자인 푸틴 대통령이나 젤렌스키 대통령이 동의했는지는 확인되지 않았다.

다만 젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과 유럽 정상 간 통화에 참여했다.

젤렌스키 대통령은 통화 이후 발표한 성명에서 자신이 트럼프 대통령과 대화했으며, 전쟁은 끝나야 하지만 “정직한 종전”이어야 한다는 게 자신과 유럽 정상들의 입장이라고 밝혔다.

통화에는 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 참여했다.

이 통화에는 트럼프 대통령 이외에 J.D. 밴스 부통령, 마코 루비오 국무부 장관, 스티브 위트코프 중동특사가 참여했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 글에서 위트코프 특사가 러시아에서 푸틴 대통령을 만난 사실을 알리며 “이후 난 여러 유럽 동맹국들에 (특사와 푸틴 간의 협의 내용을) 업데이트했다”고 밝혔다.

그는 푸틴 대통령과 회담에서 다룰 의제에 대해 언급하지는 않았지만 “모두가 이 전쟁이 반드시 종결되어야 한다는 데 동의한다”며 “우리는 앞으로 며칠, 또는 몇 주 안에, 그것을 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.