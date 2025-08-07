맥도날드 실적 발표, 전망치 웃돌아 주요 고객 기반인 저소득층은 감소 “소비 줄이는 저소득층, 부담의 신호” “저소득 고객 다시 붙잡는 게 중요”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 대통령이 벌인 관세 전쟁의 여파로 미국에서 물가 인상 불안감이 확산하고 있다.

일단 미국인 누구나 부담 없이 접근할 수 있는 대표적인 패스트푸드의 대명사 맥도날드에 저소득층의 발길이 줄어들고 있다고 미 경제매체 CNBC가 6일(현지시간) 보도했다.

맥도날드는 이날 2분기 매출액이 지난해 동기보다 5% 증가한 68억4000만달러(약 9조4700억원), 주당순이익(EPS)은 11% 오른 3.19달러의 실적을 거뒀다고 발표했다.

금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 전망치 평균인 매출액 67억달러, 주당순이익 3.15달러를 모두 웃도는 수치다.

패스트푸드 체인점의 성과 지표로 여겨지는 동일 점포 매출은 3.8% 증가하며 거의 2년 만에 최고 수준을 기록했다.

미국 내 동일 점포 매출도 2.5% 상승하며 두 분기 연속 하락세를 끊었다.

크리스 켐프친스키 맥도널드 최고경영자(CEO)는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 실적 개선의 원동력으로 가격 전략과 마케팅, 신규 메뉴 출시 등을 꼽았다.

다만 이런 실적 개선 속에서도 맥도날드의 주요 고객 기반인 저소득층의 방문은 감소한 것으로 나타났다.

캠프친스키 CEO는 2분기 저소득층 소비자들의 식당 방문이 두 자릿수 감소했다고 밝혔다.

반면 중산층 고객의 방문은 미미하게 증가했고, 고소득층 방문은 더 크게 증가한 것으로 나타났다.

켐프친스키 CEO는 저소득층 가구의 실질 소득 감소와 부정적인 소비 심리를 원인으로 꼽으며 “저소득 고객을 다시 붙잡는 게 중요하다. 왜냐하면 그들이 통상 중위소득 및 고소득 고객들보다 더 자주 방문하기 때문”이라고 말했다.

그러면서 저소득층 소비자들이 아침 끼니를 거르거나 더 싼 메뉴로 옮겨가기도 하고, 집에서 먹는 쪽으로 옮겨가기도 한다고 설명했다.

영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 “미국의 저소득층 소비자들이 돈을 절약하려 패스트푸드 구매를 줄이고 있다”며 “낮은 소득 층위가 느끼는 부담의 신호”라고 분석했다.

그러면서 특히 소득 하위 계층이 이탈하는 가운데 패스트푸드 업계가 사업을 유지하기 위해 고전하고 있다고 덧붙였다.