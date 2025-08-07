2029년까지 권역별 연면적 500㎡ ‘정원문화센터’ 4곳 조성 오세훈, 2023년 ‘정원도시, 서울’ 구상 발표호 도시 곳곳에 ‘숲’ 목표 1년 앞당기며 2025년 말에 1000개 돌파 오세훈, 출장길에 직원에 직접 사진 찍어 보내며 ‘참고’ 지시

[헤럴드경제=박병국 기자] “동네에도 조그마한 ‘포켓 정원’, 집에서 5분 거리 내에 녹지 공간을 즐길 수 있으면 좋겠다.”

오 시장의 ‘정원도시’ 구상이 속도감 있게 현실화되고 있다. 지난해 ‘매력가든·동행가든’ 청사진이 공개된 뒤 1년 반만에 700개가 넘는 도심속 정원이 만들어졌다. 시는 정원 조성에서 한 발 더 나가 정원문화 확산을 위한 거점형 전문센터도 권역별로 조성하기로 했다.

7일 서울시에 따르면 시는 2029년까지 서북권, 동북권, 동남권, 서남권 등 4개 권역에 ‘거점형 정원문화센터’를 짓는다. 올해 하반기부터 자치구별 수요조사를 진행하고, 정원문화센터를 위해 내년 부터 기존 시유지나 구유지 건물을 리모델링하거나, 새로 건물을 짓는다. 사업은 내년부터 진행된다. 1곳의 정원문화센터는 연면적 500㎡ 규모로 지어지며, 1곳당 30억원 안팎의 예산이 투입된다.

거점형 정원문화센터는 자지구가 개별적으로 운영하고 있는 16개 정원 센터를 통합관리하는 역할를 하며, 정원 프로그램 및 교육 장소로 운영한다. 현재 운영하는 정원센터는 남산과 서울식물원, 북서울꿈의숲, 보라매공원, 북악산 등 대부분 공원이나 산 안에 있으며 기존 건물 한 층 정도를 빌려쓰는 경우가 대부분이다. 이름도 종로 정원사의 집, 가드닝센터, 식물센터, 숲문화학교 등 제각각이다. 서울시 관계자는 “시설들이 기능과 운영방식 다른 경우가 많다 ”며 “도심에 거점형 정원문화센터를 조성해 이들을 통합관리할 계획”이라고 말했다.

이와함께 거점형 정원문화센터는 공원 내 정원결혼식, 정원 운영 전시 및 홍보, 기업·시민 워크숍 프로그램, 계절별 축제 등과 연계한 프로그램도 발굴한다. 시 관계자는 “정원 교육 뿐만 아니라, 가드닝에 필요한 물품도 판매하는 장소가 될 것”이라고 말했다.

거점형 정원문화센터는 오 시장이 지난 2023년 5월 발표한 ‘정원도시, 서울’ 구상의 연장선이다. 오 시장은 당시 2026년까지 6300억원을 들여 도심 곳곳에 시민들이 쉴 수 있는 정원을 만들겠다고 밝힌 바 있다. 지난해에는 ‘정원 도시’ 구상의 일환으로 ‘매력가든·동행가든 프로젝트’가 발표됐다. 2024년부터 2026년까지 년간 330개의 정원을 서울 시내에 조성하는 것이 핵심이다. 서울시민 누구나 집 근처에서 꽃과 잔디밭을 즐길 수 있도록 한다는 취지다.

오 시장은 시내 곳곳에 정원을 만드는데 “진심”이라는 것이 시 관계자들의 공통된 설명이다. 특히 지난 5월 보라매 공원에서 개장한 ‘국제정원박람회’에도 비공식적으로 수차례 찾아 구체적인 부분까지 개선을 지시한 것으로 알려져 있다. 지난 6월 한국을 찾은 영국 출신의 세계적 건축가 토마스 헤더윅에 제안해 보라매 국제정원박람회를 함께 찾기도 했다. 이자리에서 토마스 헤더윅은 오 시장에게 “국제정원박람회가 무료인지, 유료인가” 물었고, 오 시장이 “무료”라고 답하자, “런던 시장에게 서울에서 열리는 국제정원박람회를 벤치 마킹하라고 전해야겠다”고 말했다고 한다. 오 시장은 지난해 일본 출장길에 방문한 도쿄 히비야공원에서 그물 형태 구조물 사진을 직접 찍어 간부급 직원에게 참고하라고 보내기도 했다. 실무진들은 이 시설을 벤치마킹한 구조물을 만들어 국제정원박람회에 설치했다.

지난 2023년 오 시장의 정원도시 구상이 발표된 후 서울시는 골목골목 비어 있는 유휴공간을 활용하거나, 시 기반시설 중 나무를 심을 수 있는 곳을 찾아나섰다. 서울 광진구 구의동 27-4번지 주택가의 비어 있는 땅에는 왕벚나무, 수국 등을 심어 마을 정원을 조성했다. 연세대 앞 650㎡ 면적의 교통섬 (차량 안전을 위해 교차료 등에 세운 구조물)도 수국과 장미가 피는 정원으로 재탄생했다.

내년까지 1000개의 정원을 만들겠다는 오 시장의 목표는 앞당겨지고 있다. 지난해 537곳(42만㎡)의 도심속 정원이 조성된데 이어 올해 상반기에만 254 곳(13만㎡)의 정원이 조성됐다. 서울시는 올해 하반기에 217개소(76만㎡)의 정원을 추가로 만든다는 계획이다. 도심속 정원 수는 당초 목표했던 2026년 보다 1년 빨리 1000개를 돌파한다.