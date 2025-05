‘폭싹 속았수다’의 그 이미지 어디로? 패션스타로..제이에스티나 ‘유니스’ 컬렉션

[헤럴드경제=함영훈 기자] “진짜 아이유 맞아?”

가수 겸 배우 아이유가 패션스타로의 매력을 맘껏 발산했다.

열정의 K-팝 무대, 허당기가 노출되는 예능 촬영, 제주 소녀의 순박함과 진정성이 묻어나는 ‘폭싹 속았수다’의 이미지는 간 데 없고, 날카로운 유혹의 시선이 유니스 스타일과 함께 팬들의 감성을 찔렀다.

국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 23일 패션 매거진 ‘보그 코리아(VOGUE KOREA)’와 함께한 뮤즈 아이유의 유니스(UNIS) 컬렉션 화보를 공개했다.

이번 화보는 ‘URBAN Chill’을 테마로 도시의 카리스마와 정제된 에너지 속에서 강렬한 존재감을 발산하는 뮤즈 아이유의 모습을 담아냈다. 화보 속 아이유는 모던한 무드의 ‘유니스(UNIS)’ 컬렉션을 완벽히 소화하며, 도회적이고 강인한 비주얼로 시선을 사로잡았다.

유니스(UNIS)는 전 세계적인, 일반적인 ‘UNIVERSAL’의 축약어로 For All of Us 메시지를 담은 제이에스티나의 젠더리스 실버 주얼리 컬렉션이다. 어떠한 경계 없이 누구나 착용할 수 있는 모던한 디자인인 만큼 데일리룩, 커플룩, 여름 키 아이템으로 제안한다.

공개된 비주얼 속 아이유는 도회적인 분위기를 연출하는 스타일링과 함께 대담하고 여유 있는 포즈를 선보였다. 여기에 모던한 무드의 ‘유니스(UNIS)’ 실버 주얼리를 착용하여 세련된 매력을 한층 강조했다고 제이에스티나측은 소개했다.