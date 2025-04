이 칼럼은 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘HeralDeep’에 게재됐습니다. 회원으로 가입해 글로벌 석학들이 전하는 AI·국제정치경제·지경학에 대한 통찰을 ‘영어 원문’으로 만나세요.

3년 전, 필자는 권위주의적인 성향이 조금이라도 있는 정치 지도자들이 시간이 지남에 따라 왜 권위주의적 성향이 악화하고 결국 독재자가 되는 경우가 많은지에 대한 연구 논문을 썼다. 이 논문은 경제학과 심리학 이론에 기반한 이론적 글로, 제목은 ‘독재자의 변형: 왜 독재자는 시간이 지날수록 더 나빠지는가(The Morphing of Dictators: Why Dictators get Worse Over Time)’였다. 필자는 이 논문을 한 학술지에 게재했고, 대부분의 연구 논문과 마찬가지로 경제학이나 정치학을 공부하는 일부 학생들과 연구자들이 점차 읽게 될 것이며, 수 년 뒤엔 그들 중 일부가 이 이론을 확장하거나 발전시키는 데 활용할 수 있을 것이라고 생각했다.

안타깝게도 전 세계적으로 권위주의가 빠르게 확산하고 민주주의는 점차적으로 침식되고 있는 상황 속에서, 필자가 쓴 논문이 예상보다 더 많은 주목을 받고 있다. 논문이 주목받는 것은 일반적으로 연구자에게 기쁜 일이지만, 이번 경우는 그 관심이 모두 잘못된 이유로 인해 생긴 것이어서 씁쓸하다.

역사를 살펴보면 애초에 국가를 위한 선한 의도로 권력을 잡았던 지도자들이 시간이 흐를수록 잔인하고 권위주의적으로 변질되고, 결국에는 권력 유지를 유일한 목적으로 삼게 되는 사례를 쉽게 찾을 수 있다. 베니토 무솔리니, 우고 차베스, 김일성, 레제프 타이이프 에르도안, 로버트 무가베, 블라디미르 푸틴 등은 그 대표적인 예시다. 이 명단은 특정한 순위나 도덕적 판단에 따른 것이 아니라, 단지 알파벳 순서로 정리된 것이며, 물론 여기에 다 담기지 않은 이름들도 많다.

블라디미르 푸틴은 권력을 쥔 지도자가 시간이 지날수록 어떻게 변화하는지를 보여주는 대표적인 사례다. 그는 처음에는 단호하지만 합리적인 인물로 평가받았다. 푸틴은 1975년 레닌그라드 국립대학교 법학부를 졸업한 뒤, 곧바로 KGB(소련 국가보안위원회)에 합류했다. 당시 그의 법학 교수였던 아나톨리 소브차크는 푸틴을 두고 “매우 전문적인 인물이며, 사람들과 잘 협력했고, 소통에도 능했다”고 회고했다. 러시아 역사를 연구하는 학자들에 따르면, 푸틴은 2005년 대통령 자격으로 이스라엘을 방문했을 당시 은퇴한 자신의 옛 학교 선생님을 직접 찾아가 그녀의 정직함과 따뜻함이 자신의 삶에 끼친 영향을 전했다고 한다. 하지만 어느 시점부터, 그는 점차 다른 모습으로 변하기 시작했다.

필자가 쓴 논문은 개인적인 경험에서 비롯된 것이다. 델리와 런던에서 학생 시절을 보내던 필자는, 한때 다니엘 오르테가(Daniel Ortega)를 깊이 존경했다. 그는 니카라과의 독재자 소모사 데바예레(Somoza Debayle)에 맞서 ‘산디니스타 혁명(Sandinista Revolution)’을 이끌었고, 1979년 7월 마침내 정권을 전복시키는 데 성공한 인물이었다.

2013년 9월, 필자는 세계은행(World Bank) 소속 팀을 이끌고 니카라과의 수도 마나과를 방문했다. 출장 일정을 활용해 당시 대통령이었던 다니엘 오르테가에게 연락을 보냈고, 운 좋게도 그의 자택에서 직접 만나는 기회를 얻을 수 있었다. 공식 방문은 아니었으며 산디니스타 혁명에 대한 그의 직접적인 회고와 생각을 듣고 싶었다. 그날 우리는 오랜 시간 이야기를 나눴고 진지하면서도 의미 있는 대화를 이어갔다. 집으로 돌아가는 길, 그 만남에 대해 만족감을 느꼈다.

그러나 지금 돌이켜보면, 그때의 만남을 후회하게 된다. 지난 10여 년 동안 니카라과에서 벌어진 현실은 실로 우울하고 충격적인 이야기로 전개됐다. 한때 혁명가였던 다니엘 오르테가는 이제 사실상 독재자로 변했다. 그에 대한 비판을 공개적으로 표현하는 야당 인사들, 언론 관계자들, 기업인들은 체포되거나 구금되고 있으며, 일부는 ‘자취를 감춘 채’로 남아 있다.

그렇다면, 왜 장기 집권한 지도자들은 시간이 지날수록 이렇게 급격하게 변하게 되는 걸까. 이에 대한 설명은 행동경제학에서 ‘동적 비일관성(dynamic inconsistency)’이라 불리는 개념에서 찾을 수 있다.

한 정치 지도자가 첫 번째 임기를 마무리할 즈음에 서 있다고 가정해보자. 그는 이제 자신이 다음 임기에도 권력을 유지하기 위해 얼마나 많은 정치적 자원과 수단을 동원할 것인지, 심지어 경계선상에 있는 부패 행위까지 감수할 것인지를 고민하게 된다. 전통적인 경제학의 관점에서 보면, 이는 비용과 편익을 따지는 단순한 분석의 문제다. 지도자로서 한 번 더 임기를 이어갈 경우 얻게 되는 높은 편익과 일반 시민으로 돌아갔을 때 누릴 수 있는 상대적으로 낮은 편익을 비교하게 되는 것이다. 그리고 이 두 선택지 사이의 편익 격차가 클수록, 그 지도자는 어떤 수단을 써서라도 권력을 유지하려는 유혹에 더 강하게 끌리게 된다.

만약 한 정치 지도자가 성공적으로 연임에 성공해 대통령직을 수행하게 된다면 그는 두 번째 임기 말에도 또다시 권력을 계속 유지하기 위해 얼마나 강하게 싸워야할 지를 고민하게 된다. 그러나 이번에는 결정적으로 다른 요소가 하나 존재한다. 부정부패 등 그가 연임을 위해 동원했던 정치적으로 논란의 소지가 있는 행동 모두가 이제 공식적인 기록으로 남아 있다는 점이다. 이로 인해 그의 ‘퇴진 옵션’은 4년 전과는 전혀 다른 성격을 띠게 된다. 직무에서 물러난 이후에는 과거 행적에 대한 조사와 경우에 따라서는 처벌 가능성까지 제기될 수 있기 때문에 권력을 유지하는 편익과 일반 시민으로 돌아가는 편익 사이의 격차는 더욱 커지게 된다.

결과적으로 그는 권력을 유지하기 위해 정치적 부패는 물론 경우에 따라 범죄까지 저지를 유인이 더 커지게 된다. 그리고 이는 다음 임기 말에 그가 직에서 물러날 가능성을 더욱 낮추는 요인으로 작용한다. 그 시점에는 부패와 불법 행위의 기록이 더 많이 쌓여 있을 것이기 때문이다.

시간이 흐를수록 권력에서 물러나는 일은 지도자에게 점점 더 두렵고 받아들이기 어려운 선택이 된다. 결국 그는 권력을 유지하기 위해서라면 무엇이든 할 수 있는 상태에 이르게 된다. 국내에 일부러 혼란을 일으키거나, 외부와의 갈등을 조장하고 심지어 전쟁까지 감행하는 것도 불사하게 된다. 이 모든 것은 자신이 권좌를 떠나지 않아도 되는 정당한 명분을 만들기 위한 도구가 된다. 그리고 그는 이렇게 말할 것이다. “이처럼 나라가 혼란스러운 상황에서 내가 어떻게 물러날 수 있겠는가”

오늘날 세계 곳곳을 살펴보면, 자신의 과거 행적에 스스로 발목이 잡힌 지도자들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 이들은 권력을 유지하기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않으며, 자국민에게 해를 끼치고, 비판적 목소리를 억압하며, 시위대는 반국가 세력으로 낙인찍어 탄압하기도 한다. 그 모든 행위의 궁극적인 목적은 단 하나, 권력을 놓지 않는 데 있다.

겉으로 보기에는 다소 추상적인 주장처럼 보일 수 있지만, 이 논의는 오늘날 우리가 처한 세계에 대해 중대한 질문을 던진다. 왜 민주주의의 침식은 갈수록 심화되고 있는. 그 배경에는 디지털 혁명이라는 변수가 작용하고 있을 가능성이 있다. 즉, 기술 발전으로 지도자들이 과거에는 가질 수 없었던 정교한 통제 수단을 손에 넣게 됐기 때문이다.

이러한 주장은 오늘날 건전한 시민 사회 구성원들에게 막중한 책임이 놓여 있음을 다시금 일깨운다. 이제는 전 세계 모든 국가에 적용될 수 있으며, 국제기구를 통해 집행 가능한 지도자 임기 제한 법안에 대해 진지하게 논의해야 할 시점이다. 정치 지도자들이 자신의 권력을 유지하기 위한 방안을 끊임없이 모색하는 가운데, 시민들은 지도자의 자의적 권력을 제한하고 모든 국가에 공통으로 적용될 수 있는 새로운 행동 규범과 법적 장치를 고민해야 할 책임이 있다. 오늘날의 정치·경제는 역사적 전환점에 놓여 있다.