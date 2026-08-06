Power Platform·Copilot 기반 업무 자동화 및 개선 우수 사례 발굴·보상 자발적 바텀업 체계 구축…월간 우수상·연간 혁신상 등 시상 현장 아이디어, 조직 전반 AI 혁신 자산으로 축적…선순환 구조 정착

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미그룹이 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 대폭 높이고 디지털 기반의 업무 혁신 문화를 전사적으로 확산하기 위해 실행 중심의 프로그램을 추진한다.

한미그룹은 한미사이언스와 한미약품 등 전 계열사 임직원들이 AI 및 디지털 기술을 실무에 적용하고 구체적 성과를 창출할 수 있도록 지원하는 ‘한미 AI 부스트 프로그램(Hanmi AI Boost Program)’을 시행한다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램은 단순한 기술 도입이나 시도 차원을 넘어, 실제 업무 개선과 자동화, 현업 적용, 조직 내 확산으로 이어지도록 유도하는 자발적 바텀업(Bottom-up) 방식으로 운영된다. 현장에서 발굴된 아이디어가 구현 및 검증을 거쳐 조직 전반의 디지털 자산으로 전환되는 선순환 구조를 구축한다는 목표다.

한미그룹은 생산성 향상, 업무 자동화, 비용 절감 등 가시적인 성과를 낸 우수 사례를 대상으로 체계적인 시상 및 보상 제도를 운용한다.

‘월간 우수상’은 마이크로소프트의 업무 자동화·AI 지원 도구인 ‘파워 플랫폼(Power Platform)’과 ‘코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)’를 활용해 실제 업무를 개선하거나 AI 기능을 구현한 사례를 모아 매월 5명을 선정한다. 연말에는 지속성과 확장성이 높은 사례를 뽑아 ‘연간 혁신상’을 시상할 예정이다.

자발적인 AI 도구 활용과 성공 사례의 조직 내 전파를 장려하는 이 같은 프로그램은, 기술 내재화를 속도감 있게 추진하고 현장 중심의 디지털 전환을 실질적인 업무 생산성 향상으로 연결하는 선진 조직문화 구축 전략으로 풀이된다.

한미사이언스 관계자는 “이번 프로그램은 임직원들이 업무 현장에서 AI를 활용해 성과를 창출하고 이를 조직 내 자산으로 축적해 나가는 실행 중심 프로그램”이라며 “혁신 사례 확산을 통해 한미그룹만의 AI 기반 업무 혁신 문화를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 강조했다.