AI발 메모리 부족에 저가 노트북 중심 채택 시작

[헤럴드경제=김희량 기자] 글로벌 개인용컴퓨터(PC) 제조업체들이 인공지능(AI) 인프라 수요로 촉발된 메모리 반도체 부품난을 타개하고자 중국 창신메모리(CXMT) 제품을 이용하기 시작한 것으로 나타났다.

5일 일본 매체 닛케이아시아는 복수의 소식통을 인용해 HP와 에이수스, 에이서 등 글로벌 PC 업체들이 올해 중반께 CXMT D램에 대한 품질 인증 절차를 마치고 일부 노트북 제품에 소량 탑재했다고 전했다.

현재 CXMT D램을 사용하는 물량과 노트북 모델은 제한적인 수준이며 해당 제품은 미국 외 시장에서 판매되고 있는 것으로 전해졌다.

닛케이아시아는 PC 업체들은 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론 등 기존 메모리 공급업체와의 관계를 의식해 CXMT 제품 도입을 신중하게 추진 중이라고 보도했다.

세계 메모리 시장은 삼성전자와 SK하이닉스, 미국 마이크론이 3대 업체가 공급자 우위의 상태를 유지하고 있어 PC업체들 입장에서는 적극적으로 중국 제품을 채택하기에 어려움이 있다.

주요 글로벌 PC 업체의 제품에 CXMT D램이 채택된 것은 중국 메모리 기업이 국제 공급망에 진입했다는 점에서 상징적 의미가 있다는 평가가 존재한다.

PC와 스마트폰 업계는 지난해 말부터 메모리 반도체와 중앙처리장치(CPU) 부족을 겪음에 따라 프리미엄 제품에 공급이 제한된 부품을 우선 배정하고 있다는 것으로 알려졌다.

샤오미와 오포, 비보 등 중국 스마트폰 업체들도 메모리 부족을 이유로 올해 출하량 전망치를 여러 차례 낮출 만큼 PC 시장에도 영향을 주고 있다. 시장조사업체 IDC는 메모리 공급난이 연말로 갈수록 심해지면서 올해 세계 PC 시장이 11% 이상 위축될 것으로 내다봤다.