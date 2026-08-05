올여름 온열질환자 총2441명…사망자는 작년보다 많아

[헤럴드경제=김희량 기자] 8월 첫주 서울 최고기온이 40도에 육박할 수 있다는 예보가 나오는 가운데 폭염에 대비한 철저한 건강관리가 필요하겠다. 기록적인 폭염에 따라 현재 20명이 넘는 온열질환 추정 사망자가 나왔다.

5일 질병관리청에 따르면 전국 응급실 500여곳을 찾은 온열질환자는 총 198명으로, 1명은 사망했다.

나흘 연속 온열질환 추정 사망자가 발생하면서 지난해 같은 기간 사망자 수(20명)를 넘긴 상태다.

온열질환자는 이달 1일 이후 매일 100명 이상 발생하고 있다. 특히 3일(202명)에 이어 연이틀 200명에 가까운 환자가 발생할 정도로 상황이 심각하다.

전날 사망자는 충북 음성에 거주하는 60대 남성으로, 밭에서 일했던 것으로 나타났다.

사망자는 그제(3일) 기준으로도 1명이 뒤늦게 늘었다. 그제는 경북 경주에 살던 70대 남성이 집 마당에서 숨진 채로 발견됐으나 사망했다.

질병청이 올해 5월 15일부터 가동한 온열질환 감시체계에 잡힌 환자는 전날까지 총2441명이다. 사망자는 21명에 이른다.

올해 전체 온열질환자는 작년 같은 기간(3238명)의 75% 수준이지만 사망자는 이미 작년을 넘었다. 이는 올여음 온열질환의 치명도가 높다는 의미다. 단순 치명률은 올해 0.86%로, 작년(0.62%)을 넘는다.

올여름 온열질환자의 77.1%는 남성, 33.8%는 65세 이상으로 파악됐다.

질환별로는 열탈진(61.7%), 열사병(16.8%), 열경련(11.5%), 열실신(8.6%) 순으로 나타났다.

이 중 가장 치명적인 것은 열사병으로, 중증 질환이다. 열사병 환자는 중심 체온(신체 내부 기관의 온도)이 40도를 넘어가고 의식 변화나 섬망, 경련 등 중추신경계 기능 장애를 겪을 수 있다.

신속하게 조치를 할 경우 사망까지 이르지 않을 수 있어 개인의 주의 및 주변의 관심이 각별하게 필요하다.

온열질환을 피하려면 우선 샤워를 자주 하고 밝은색의 헐렁한 옷을 입는 것이 좋다. 양산이나 모자로 햇볓을 막는 것도 체감 온도를 낮추는 데 도움이 된다.

편의점업계에서는 폭염 탓에 우양산 매출이 크게 늘었다. GS25에 따르면 지난 7월 1일부터 8월 2일까지 우양산 매출은 전년 동기 대비 220% 증가한 것으로 나타났다.

또 갈증을 느끼지 않아도 규칙적으로 물을 자주 마시도록 해야 한다. 탈수를 유발하고 숙면을 방해하는 술이나 카페인 음료는 자제하는 것이 권고된다.

환자가 발생하면 즉시 시원한 곳으로 옮겨 체온을 낮출 수 있도록 해야 한다.