[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 정해인이 ‘근수저’ 면모가 드러난다.

7일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 넷플릭스 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’의 주역인 배우 정해인과 하영이 출연한다.

이날 방송에서 정해인은 김종국도 인정한 ‘근수저’ 면모를 드러낸다. 자신이 가장 마음에 드는 부위가 전완근이라고 밝힌 정해인은 김종국과 맞먹는 크기의 전완근을 공개한다. 정해인의 전완근을 본 김종국은 정해인을 향해 “타고난 전완근”이라며 극찬한다.

또 정해인은 밥을 같이 먹고 싶은 누나로 홍진경을 꼽았다. 정해인은 “진경 누나랑 밥 먹고 싶다”며 홍진경의 손맛을 극찬했고 직접 집 초대까지 자청하며 적극적인 모습을 보여 현장을 분위기를 더욱 뜨겁게 만든다.

한편 정해인과 하영은 넷플릭스 시리즈 ‘이런 엿같은 사랑’에 출연한다. ‘이런 엿같은 사랑’은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 설렘 찐득한 동거 생활을 그린 12부작 로맨틱 코미디다.