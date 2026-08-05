안전관리 지원 확대·사전안전등급제 시범 운영

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 노인일자리 참여자의 안전을 전담하는 인력 613명을 올해 처음으로 배치했다고 5일 밝혔다.

이들은 수행기관과 지방정부에 배치돼 노인일자리 참여자 안전교육, 활동현장 점검, 안전물품 관리, 사고 시 후속조치 등 안전관리 업무 전반을 담당한다.

복지부는 노인일자리 현장의 안전관리 수준을 높이기 위해 수행기관을 대상으로 관련 법령 이행과 종사자 안전교육 등을 지원하는 사업을 확대한다.

지난해 100개 기관을 대상으로 시범사업을 실시해 노인일자리 현장의 유해·위험요인 3395건을 발굴·개선했다.

올해부터는 200개 기관으로 사업을 확대 지원한다. 우수기관에는 안전환경개선지원금이 배정된다.

또 올해부터 지원사업에 참여하는 167개 수행기관을 대상으로 노인일자리 사업안전등급제 시범사업을 운영한다.

사업안전등급제는 현장 안전관리 수준을 진단하는 제도로, 우수기관에는 혜택을 부여해 자율적 참여를 유도할 예정이다.

복지부는 앞으로 안전전담인력을 확대하고, 안전관리 지원사업과 사업안전 등급제를 통해 축적되는 사례·데이터를 분석해 노인일자리 사업 특성에 맞는 표준안전관리 모형을 마련할 계획이다.

최봉근 복지부 노인정책관은 “노인일자리 참여자의 안전은 양질의 사업을 뒷받침하는 가장 중요한 기반”이라며 “현장의 위험요인을 선제 예방하고, 안전한 노인일자리 환경을 조성하는 데 주력하겠다”고 말했다.