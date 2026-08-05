李대통령, ‘7.5시간’ 회의서 1·29 대책 점검 태릉CC·경마장 등 속도감 있는 공급추진 강조 김용범·오세훈 조만간 회동…지자체 협의 속도 정부, 그린벨트 해제 등 신규 공급책 발표 전망

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이재명 대통령이 미국·남미 순방 직후 7시간 30분에 달하는 ‘마라톤 점검회의’를 주재하며 주택공급 드라이브를 강하게 걸고 있는 가운데, 용산 캠프킴 부지·태릉CC·과천 경마장 등 1·29 대책이 대상지들이 사업 속도를 낼 수 있을지 시장의 관심이 쏠린다. 올해 1월 발표 이후 지방자치단체·관계기관과의 이견 등으로 핵심 부지들의 공급 추진이 지지부진했지만, 대통령이 직접 언급하며 관계부처 간 협의가 가속화될 전망이다.

정부는 개발제한구역(그린벨트)·군부지 등 신규 부지도 최대한 확보해 수도권 공급절벽을 해소하겠다는 계획이다. 하지만 업계에서는 도심 핵심 후보지 발표가 착공으로 이어지지 못했던 과거 문재인 정부 전례가 반복될 수 있다는 회의적인 시각도 나온다.

5일 부동산 업계·청와대 등에 따르면, 이 대통령은 지난 3일 부동산·증시 현안점검회의에서 1·29 수도권 주택공급대책 부지들의 진행상황을 집중적으로 점검한 것으로 전해진다. 국토교통부는 1·29 대책을 통해 ▷용산국제업무지구·캠프킴 부지 1만2600가구 ▷과천 경마장·방첩사 부지 9800가구 ▷태릉CC 6800가구 ▷남양주 군부대 4200가구 등을 비롯한 도심 공공택지를 활용해 2030년까지 4만3500가구를 착공하겠다고 밝혔다.

핵심 입지의 공급 청사진이 제시됐지만 발표 직후부터 지자체, 공공기관과의 파열음이 나며 현재까지 진척은 더딘 상태다. 용산국제업무지구 1만가구 추진을 놓고 국토부와 서울시 간 이견이 지속되고 있고, 경마장 부지를 소유하고 있는 한국마사회도 신규 부지 매입·건설 비용 등을 이유로 반대 의사를 표했다. 문재인 정부 시절에도 공급지로 포함됐던 태릉CC는 교통혼잡을 우려한 주민 반대가 여전하다.

이 같은 상황에 이 대통령은 회의에서 1·29 대책 신규택지와 관련해 주무부처인 국토부와 관계부처의 입장을 확인하며 속도감 있는 추진을 강조한 것으로 알려졌다. 주택시장 불안이 가중되고 있고, 대통령의 의지가 확고한 만큼 국토부 등 각 부처는 착공을 앞당길 방안 마련에 총력을 기울일 것으로 관측된다.

김용범 청와대 정책실장 또한 조만간 진행될 오세훈 서울시장과의 비공개 면담을 통해 용산국제업무지구 공급물량 등 주요 현안에 대한 이견 조율에 나설 예정이다. 그러나 ▷민간 정비사업 활성화 ▷이주비 대출규제 완화 ▷용적률 인센티브 확대 등 공급방식에 대한 견해차는 여전하다.

앞서 김윤덕 국토부 장관도 지난달 24일 오 시장과 만나 주택시장 상황 및 공급확대 등 현안 전반에 대한 의견을 교환횄다. 오 시장은 이 자리에서 민간 공급확대를 위한 제도 개선을 건의했다. 다만 용산국제업무지구에 대한 방안은 입장차만 확인한 것으로 전해진다.

정부는 이같이 기존 9·7 대책, 1·29 대책 부지의 사업 속도를 높이기 위한 난제 해결에 집중하면서도, 가용물량을 최대한 끌어낸 새로운 공급카드를 조속한 시일 내 공개할 방침이다. 신규 후보지로는 서초구 내곡동 예비군훈련장, 송파구 방이동 올림픽선수촌 인근, 강남구 세곡·자곡동 등 그린벨트 지역이 언급된다.

김 장관이 지난달 27일 부동산 정책 국민 대토론회에서 “국토부 장관이 된 후 그린벨트를 해제해서라도 집을 짓고 싶다는 강한 열망이 생겼다”고 발언한 데 이어 구윤철 경제부총리 및 재정경제부 장관도 이달 3일 방송 인터뷰에서 “할 수 있는 최대한의 공급을 위해 그린벨트도 일부 풀고, 지하철 인근이나 국가가 보유한 각종 군시설까지 포함해 공급대책을 마련하고 있다”고 시사했다.

하지만 업계 전문가들 사이에선 그린벨트 해제와 군 부지 이전 등에 상당한 시간이 소요된다는 점을 고려하면 당장의 수급 불균형을 해소할 수 있는 보다 즉각적이고 실효성 있는 공급방안이 필요하다는 우려가 나온다. 1·29 대책 또한 문재인 정부 시절 발표에 그쳤던 사업지들이 대거 포함돼 있어 속도를 내기엔 한계가 명확하다는 지적이다.

한 주택업계 관계자는 “1·29 대책이 발표됐을 당시에도 과거 정부에서 시도했던 사업지들이었고 실제 공급으로 이어지지 않았기 때문에 업계 내에선 회의론이 적지 않았다”며 “그린벨트도 마찬가지 상황인데 제대로 추진된다고 해도 보상처럼 넘어야 할 산이 많다”고 말했다.