- 첨단바이오헬스·미래모빌리티 분야…기업의 인력난 해소와 양질의 일자리 창출, 28일까지 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 충청권 4개 시·도가 함께 추진하는 초광역 일자리 협력행사에 참여할 참가기업을 모집한다.

시는 세종특별자치시·충청북도·충청남도와 처음으로 공동 개최하는 ‘2026년 충청권 내일이음 취업박람회’ 참가기업을 오는 28일까지 모집한다고 5일 밝혔다.

이번 박람회는 충청권 우수기업과 구직자를 연결해 기업의 인력난 해소와 양질의 일자리 창출을 지원하고, 권역 간 인재 순환과 고용 협력을 확대키 위해 마련했다.

박람회는 오는 10월 16일 청주오스코에서 충청권 우수기업의 현장 면접과 채용 상담을 비롯해 취업 역량 상담, 채용 설명회, 정책 홍보 등 다양한 프로그램을 다채롭게 운영한다.

모집대상은 대전·세종·충북·충남 소재 첨단바이오헬스 및 미래모빌리티 분야 기업이다. 참가기업은 자격요건과 채용 규모 등을 종합적으로 검토해 선정한다. 선정된 현장 참여기업 110개사에는 면접 공간(부스) 제공, 기업 홍보, 구직자 현장 면접 지원 등 다양한 채용 지원 서비스를 제공할 예정이다.

대전시 문인환 경제국장은 “이번 취업박람회는 기업에는 필요한 인재를 찾을 기회를, 구직자에게는 폭넓은 취업 기회를 제공하는 자리가 될 것으로 기대한다”며“우수 인재 채용을 계획하고 있는 기업들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

참가를 희망하는 기업은 충청북도기업진흥원 누리집(사업공고) 또는 박람회 누리집을 통해 신청할 수 있다.