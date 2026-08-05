생수·쿨토시 등 혹서기 물품도 전달 “현장 의견 적극 반영, 안전한 작업환경 조성”

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 혹서기를 맞아 전국 주요 택배 터미널에서 커피차 이벤트를 열었다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 무더위 속에서도 안정적인 배송 서비스를 위해 현장을 지키는 택배기사와 종사자들에게 감사의 마음을 전하고, 온열질환 예방을 위한 안전관리 활동을 강화하기 위해 마련됐다.

지난 4일 CJ대한통운 경영진은 전국 주요 서브터미널을 찾아 시원한 커피와 음료, 생수, 쿨토시 등 냉방용품을 전달했다.

CJ대한통운은 현장 지원과 함께 근무자들의 건강관리와 안전을 위한 다양한 조치를 시행하고 있다. 먼저 천재지변에 따른 ‘작업중지권’과 ‘면책권’을 업계에서 유일하게 제도화했다. 폭염·폭우 등으로 정상 배송이 어려울 경우 배송기사는 안전을 최우선에 두고 자율적으로 작업을 중단할 수 있으며, 이에 따른 배송 지연에도 면책 규정이 적용된다.

폭염 대응 체계도 강화하고 있다. 주요 택배 터미널에는 선풍기와 제빙기, 식염정 등을 비치해 온열질환 예방에 나서고 있으며, 응급상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 현장 안전관리를 강화했다. 실외 작업은 50분 작업 후 10분 휴식 등 정부 지침보다 강화된 기준을 적용해 휴게 시간을 의무화했다.

또한, 지난 2013년 업계 최초로 택배기사 건강검진 제도를 도입하고 비용도 회사가 전액 지원하며 근무자 건강 관리에도 앞장서고 있다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE)본부장은 “무더위 속에서도 고객과의 약속을 지키기 위해 현장을 지키는 택배기사와 종사자들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 현장 의견을 적극 반영해 안전한 작업환경을 조성하고 혹서기 온열질환 예방을 위한 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 CJ대한통운이 실제 물류 현장의 난제를 해결하고 현장 이해도가 높은 기술 인재를 발굴하기 위해 개최한 물류기술 공모전 ‘미래기술챌린지 2026’을 개최하는 등 인재 발굴·육성에도 적극 나서고 있다.