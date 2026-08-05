일반 고객 ‘베이직 클럽’·장기 고객 ‘스페셜 클럽’ 운영 신규 가입 중심에서 기존 고객까지 혜택 확대 외식·OTT·편의점 등 생활 밀착형 혜택 지원

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스가 알뜰폰 고객을 위한 혜택 프로그램 ‘알닷클럽’을 공개한다.

5일 LG유플러스는 ‘알닷’을 통해 개통한 알뜰폰 고객을 위한 전용 혜택 프로그램 ‘알닷클럽’을 선보인다고 밝혔다. 알닷클럽은 신규 가입 고객을 중심으로 제공하던 알뜰폰 혜택을 기존 고객까지 확대하려는 취지로 마련한 고객 관리 프로그램이다.

LG유플러스는 업계 최초로 준비한 알닷클럽을 통해 고객에게 혜택을 제공하고, 가입 이후에도 고객과 지속해서 소통하며 장기적인 고객 관계를 구축한단 방침이다. 기존 고객을 위한 차별화된 프로모션도 선보인다.

LG유플러스에 따르면 최근 알뜰폰 시장에 대한 고객의 기대는 통신비 절감을 넘어 여러 생활 혜택과 차별화한 이용 경험으로 확대되고 있다. 이 같은 고객 요구 사항을 반영해 알뜰폰 고객도 일상 속 각종 혜택을 누릴 수 있도록 알닷클럽을 기획했단 설명이다.

알닷클럽은 알닷을 통해 개통한 고객이라면 누구나 이용할 수 있는 ‘베이직 클럽’과, 알닷을 통해 개통한 고객 중 이용 기간이 12개월 이상인 고객을 위한 ‘스페셜 클럽’으로 구성된다. 매주 수요일 새로운 혜택을 제공할 예정이다. 단발성 가입 이벤트를 넘어 고객이 지속해서 혜택을 체감할 수 있도록 설계했다고 LG유플러스는 강조했다.

베이직 클럽에서는 외식·문화·구독·생활 분야의 혜택을 제공한다. 스페셜 클럽 고객에게는 추가 혜택과 선착순 응모 혜택을 선보일 계획이다.

LG유플러스는 고객이 실생활에서 자주 이용하는 브랜드 중심으로 혜택을 구성했다고 언급했다. 베이직 클럽 회원은 BHC 치킨 할인권, 웨이브 20% 할인 쿠폰, 롯데렌터카 10% 할인 혜택 등을 받을 수 있다. 또 티빙, 디즈니+ 구독 할인, 이마트24 할인 쿠폰 등도 마련됐다.

스페셜 클럽은 알닷 회원 중 유플러스망 알뜰폰을 12개월 이상 이용한 고객을 대상으로 운영된다. 스페셜 클럽 대상 고객은 ‘품절템’으로 알려진 다이소 리들샷·PDRN 에센스 선착순 응모 혜택을 제공 받는다. 더불어 구글 AI 구독 할인 혜택, BHC 할인 쿠폰, CGV 콤보 할인권 등 추가 혜택도 마련했다.

LG유플러스는 단순 통신비 절감을 넘어 고객의 일상에 실질적인 가치를 제공하는 ‘관계형 플랫폼’으로 알닷을 발전시킨단 포부다. 앞으로도 고객 선호도가 높은 브랜드와의 제휴를 확대하고, 혜택 구성을 지속해서 고도화해 고객 경험 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 향후 알닷클럽 혜택 대상을 유플러스망 알뜰폰을 이용하는 고객으로 확대한단 계획도 세웠다.

한편, LG유플러스는 ‘알닷’의 누적 회원이 60만명을 돌파했다고 강조했다. ‘알닷’은 1000개 이상의 알뜰폰 요금제를 비교하고 셀프개통까지 지원하는 서비스다. 가입부터 이용·관리까지 알뜰폰 이용 전 과정을 하나의 플랫폼에서 제공한다는 점이 특징이다.

박대용 LG유플러스 MVNO사업담당은 “알닷클럽은 고객에게 혜택을 제공하는 것을 넘어 가입 이후에도 고객과 지속적으로 소통하고 고객 경험을 확대하기 위해 마련한 프로그램”이라며 “앞으로도 알뜰폰 사업자와 함께 고객 혜택 생태계를 확대하고, 중소 알뜰폰 사업자가 개별적으로 제공하기 어려운 다양한 고객 혜택과 서비스를 알닷을 통해 지원하겠다”고 말했다.