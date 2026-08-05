미·이란 갈등 완화에 나스닥도 2.6%↑ 유가 80달러 밑으로…AI 관련주 상승

[헤럴드경제=김지윤 기자] 미국과 이란의 협상이 진전을 이뤘다는 소식에 4일(현지시간) 국제 유가가 급락하고 뉴욕증시 주요 지수가 사상 최고치를 경신했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 907.47포인트(1.71%) 오른 5만4085.88에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 136.02포인트(1.79%) 오른 7736.52에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 671.10포인트(2.59%) 오른 2만6584.99에 각각 마감했다.

다우 지수와 S&P 500 지수는 이날 상승으로 종전 최고치 기록을 경신했다. S&P 500 지수가 최고치 기록을 경신한 것은 지난 6월 2일(종가 기준 7609.78) 이후 2개월 만이다.

도널드 트럼프 미 행정부 주요 관료들이 조만간 이란과 호르무즈 해협 개방에 관한 합의가 이뤄질 것임을 시사하면서 투자자들이 낙관론을 강화했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 “해당 협상에 진전이 있었지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다”면서 “매우 조만간 합의가 이뤄지기를 바란다”고 밝혔다.

스콧 베선트 재무장관은 “오늘이나 내일 중으로 해협을 개방하고 이 분쟁을 좀 더 정상적 국면으로 이끌어갈 합의가 이뤄질 수 있다고 본다”고 말했다.

협상 진전 기대에 국제 유가도 급락했다. 이날 ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 79.36달러로 전장 대비 5.3% 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 75.77달러로 전장 대비 5.7% 하락했다.

이날 뉴욕증시 랠리는 기술주가 주도했다. 인공지능(AI) 분야 과잉투자 우려가 일부 완화되면서다.

AI 기반 데이터 분석 기업 팔란티어는 2분기 ‘깜짝 실적’을 내놓은 데다 매출 전망을 상향 조정하면서 이날 29.45% 폭등, 2024년 2월 이후 2년여 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.

마이크론(7.62%), 샌디스크(10.97%), 마벨 테크놀로지(12.81%), 인텔(10.84%) 등 주요 반도체 기업들도 이날 급등세를 보였다.

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 월가 금융회사들이 비중확대 의견을 담은 낙관적인 분석 보고서를 내놓으면서 이날 8.17% 급등했다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 미국 기술기업들의 견조한 주문, 고급 메모리 칩 시장에서의 선도적 지위, AI 인프라 투자 확대가 지속되면서 ‘슈퍼사이클’ 수준의 실적이 기대된다며 SK하이닉스가 저평가돼 있다는 분석을 내놨다.

다우지수 구성 종목인 건설장비업체 캐터필러는 AI 데이터센터 급증 영향으로 실적 전망을 상향 조정하면서 5.60% 상승했다.