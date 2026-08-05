[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 다음달 12일 오후 5시부터 월광수변공원에서 ‘함께 두근! 행복달서’를 슬로건으로‘2026 두근두근 페스티벌’을 개최한다고 5일 밝혔다.

이번 축제는 청년의 만남부터 결혼과 출산·양육, 지역사회 정착까지 이어지는 달서구의 생애주기별 인구정책을 알리고 인구위기 대응에 대한 주민의 공감과 참여를 높이기 위해 마련됐다.

기념식과 축하공연을 비롯해 만남 행사, 체험·홍보부스, 청춘버스킹, 주민 참여 이벤트 등을 다채롭게 선보인다.

‘두근두근 페스티벌’은 청년들의 만남을 응원하고 결혼과 가족의 가치를 지역사회와 공유하기 위해 2017년부터 이어온 달서구의 대표적인 결혼친화 축제다.

올해는 기존의 결혼장려 중심 행사에서 범위를 넓혀 청년과 가족, 기업, 기관, 주민이 함께 참여하는 축제로 새롭게 구성했다.

축제장은 청년과 연인을 위한 ‘만남의 숲’, 결혼 준비와 지원 정책을 소개하는 ‘결혼의 숲‘, 출산·육아·가족정책을 체험하는 ‘가족의 숲’ , 지역 기업과 기관이 함께하는 ‘상생의 숲’ 등 5개 테마존으로 운영된다.

각 테마존에는 연인 타로 체험, 향수 만들기, 커플 포토존, 웨딩 상담, 가족 체험, 플리마켓 등 30여 개의 체험·홍보부스가 마련된다.

‘행복의 숲(힐링쉼터)’에는 빈백과 캠핑의자, 인디언 텐트 등을 활용한 감성 휴식공간을 조성하고 청춘버스킹 공연을 펼쳐, 주민들이 도심 속에서 낭만과 여유를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

김용판 대구 달서구청장은 “많은 주민이 월광수변공원을 찾아 다양한 체험과 공연을 즐기고, 인구위기 극복을 위해 모두가 함께하는 ‘행복달서’의 의미를 나누길 바란다”고 말했다.