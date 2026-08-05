전국 243개 지방자치단체에서 눈에 띄는 적극행정 추진 성과 인정...적극행정 우수공무원 선발 등 공직자가 창의적이고 소신 있게 일할 수 있는 환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난 3월 ‘2025년 지방정부 적극행정 종합평가’에서 우수기관으로 선정된 데 이어, 시‧도와 시, 군, 구 각 그룹에서 상위 6위 이내 기관에 수여하는 행정안전부 장관상을 수상하며 적극행정 추진 성과를 다시 한번 인정받았다.

이번 포상은 지방정부의 적극행정 이행력을 확보하고 이를 독려하기 위해 마련됐다. 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 진행, ▷적극행정 제도개선 ▷제도 활용 및 이행 성과 ▷우수사례 ▷적극행정 체감도 ▷국정과제 성과 노력 등의 5대 항목, 18개 지표를 종합적으로 평가했다.

성북구는 적극행정 제도개선과 기관의 적극행정 실행역량 강화, 사전컨설팅 활성화, 적극행정 우수공무원 인센티브 운영, 규제혁신 우수사례 발굴 등에서 우수한 평가를 받으며 적극행정 추진 역량을 인정받았다.

성북구는 견고한 적극행정 추진체계를 바탕으로 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 우수사례를 적극 발굴해왔다. 특히 매년 적극행정 우수공무원을 선발하고 인센티브를 확대함으로써 공직자들이 창의적이고 소신 있게 일할 수 있는 환경을 조성했다.

또한 적극행정 마일리지 제도를 확대 운영해 일상적인 업무 속에서도 적극행정을 실천할 수 있도록 동기를 부여하는 등 조직 전반에 적극행정 문화를 확산시킨 점도 높은 평가를 받았다.

이승로 성북구청장은 “이번 수상은 주민의 불편을 해소하고 제도적 한계를 극복하기 위해 전 직원이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 기존의 관행에서 벗어나 주민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 적극행정을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.