[헤럴드경제=나은정 기자] 2026 북중미 월드컵 기간 세금을 들여 멕시코 휴양지 칸쿤을 방문한 K리그 시·도민구단 대표들이 ‘혈세 출장’ 논란 끝에 경찰에 고발됐다.

민생경제연구소와 검사를 검사하는 변호사 모임은 김재원 조국혁신당 의원 주관으로 4일 오전 국회에서 기자회견을 열고 K리그 시·도민구단 대표자 9명을 경찰청에 고발했다고 밝혔다.

피고발인은 권일 김포FC 단장, 김태주 강원FC 단장, 이흥실 경남FC 대표이사, 장영복 대구FC 단장, 김성남 부천FC 단장, 장원재 성남FC 대표이사, 김정택 안산 그리너스 단장, 이우형 FC안양 단장, 조건도 인천 유나이티드 대표이사다.

혐의는 업무상배임, 업무상횡령, 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 위반 등이다.

시민단체에 따르면 한국프로축구연맹은 지난 6월 18일부터 26일까지 ‘2026 K리그 아카데미-CEO과정’ 명목으로 21개 구단 대표와 프로연맹 임원 등 25명을 월드컵이 열린 멕시코 현장에 보냈다.

총 비용은 약 7억1000만원으로, 프로축구연맹과 각 구단이 절반씩 부담했다.

논란은 공식 일정 외에 세계적인 휴양지 칸쿤에서 2박짜리 외유성 일정이 포함된 사실이 확인되면서 불거졌다. 당시 확정된 프로그램은 한국 대표팀의 조별리그 3경기 참관뿐이었는데, 이들은 칸쿤에서 2박 동안 오전엔 세미나를, 오후엔 유적지 관광 등 자유시간을 보냈다. 해당 일정은 구단에 사전 배포된 공문에는 기재되지 않았다.

심지어 외유성 일정이 포함됐는데도 시·도민구단 대표자들은 이코노미석이 아닌 비즈니스석으로 출장을 다녀왔다.

연합뉴스에 따르면 참가 21개 구단 중 11곳이 시민의 세금으로 운영되는 시·도민구단이었고, 이 가운데 9곳 대표자들은 프로연맹이 ‘이코노미석 선택 시 약 600만원 절감된다’고 공문으로 안내했는데도 1인당 1592만4000원의 비즈니스석 비용을 각 구단 예산으로 집행했다.

비즈니스석 항공권은 이코노미석보다 약 593만원 비쌌다. 9명 합계로는 5300여만원이다.

김진형 용인FC 단장은 고발당한 대표자들과 같은 단장급임에도 이코노미석을 이용했고, 수원FC 대표자로 간 사무국장은 ‘여비 규정상 비즈니스석을 이용할 수 있는 직위가 아니’라는 이유로 이코노미석을 선택했다.

이렇듯 규정을 준수한 집행이 충분히 가능했다는 게 시민단체의 주장이다.

두 단체는 고발장에 9개 구단의 여비 규정과 출장 결재 문서, 출장비 재원, 칸쿤 일정이 포함된 경위 등을 확인하고 부당하게 집행된 예산이 있다면 환수해야 한다고 요구했다. 아울러 형사 고발과 별도로 해당 지방자치단체를 상대로 주민감사청구도 검토 중이라고 밝혔다.

지난달 30일 이 사안을 처음으로 대한축구협회 청문회에서 지적한 김재원 의원은 “선수와 유소년을 위해 쓸 예산은 부족하다면서 구단 대표들의 비즈니스석과 칸쿤 체류에는 시민 혈세를 아끼지 않았다”며 “이는 단순한 도덕적 해이가 아니라 공공재산을 사적으로 낭비한 중대한 사안”이라고 꼬집다.