[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 공효진이 예능 프로그램에 함께 출연했다가 ‘태도 논란’에 휩싸인 동료 배우 정준원을 감쌌다.

공효진은 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 함께 출연한 정준원의 모습을 캡처해 올리고 “녹화 후 진짜 토한 이 남편”이라며 “내가 구해주질 못했어, 미안해”라고 적었다.

정준원이 지나치게 긴장한 채 녹화를 마친 뒤 실제 구토를 했다는 사실을 전하며 그를 감싼 것이다.

앞서 정준원은 지난 1일 방송된 ‘놀면 뭐하니?’​에서 공효진과 함께 MBC 드라마 ‘유부녀 킬러’ 홍보에 나섰지만, 방송 내내 긴장한 모습으로 짧게 답하거나 연기 챌린지에 적극적으로 참여하지 못하는 모습을 보였다. 이에 방송인 유재석과 하하 등이 웃음을 유도했지만 끝까지 머뭇거리며 소극적으로 대응해 출연진들마저 답답한 기색을 내비쳤다.

결국 방송 이후 온라인상에서는 그의 무성의한 태도에 대한 지적이 쏟아졌고, 일각에서는 “첫 예능 출연이라 긴장한 것뿐”, “내향적인 성격을 감안해야 한다”는 옹호 의견도 잇따르는 등 갑론을박이 이어졌다.

논란이 커지자 동료 연예인들이 직접 진화에 나섰다.

‘놀뭐’를 함께 촬영한 하하는 전날 자신의 SNS를 통해 “현장에 있었던 사람으로서 너무 사랑스럽고 귀엽고 재미있었다”몀 “첫 예능에 ‘놀뭐’는 프로 예능인도 진짜 어렵다. 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐겨주시길 바란다”고 당부했다.

배우 김현숙 역시 자신의 SNS에 “언제부터 세상이 이렇게 되었나”라며 “나름 최선을 다했을 거고, 각자의 감상평은 있을 테지만 내 맘 같지 않았다고 해서 비판이 아닌 비난을…우리 모두 숨 좀 쉬고 삽시다”라고 호소했다.

다만 동료들의 잇따른 옹호에도 시청자들의 반응은 엇갈리고 있다. 일부는 “긴장한 모습이 안쓰러웠다”, “예능 경험이 없었던 만큼 이해해야 한다”고 보는 반면, 다른 일부는 “홍보를 위한 출연이었다면 조금 더 적극적인 태도가 필요했다”며 비판을 이어가고 있다.