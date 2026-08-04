도립 순천의료원 내에 운영
[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남경찰청(청장 고범석)은 4일 도립순천의료원에서 민영돈 의료원장 등 20여명이 참석한 가운데 ‘전남경찰 동부권 마음동행센터’ 개소식을 갖고 운영에 돌입했다.
‘마음동행센터’는 경찰이 범죄 현장 출동 등 직무 수행 과정에서 겪는 외상 후 스트레스(PTSD) 예방과 상담·치료 등 마음건강 증진을 지원하는 전문기관으로 서부권 목포에 이어 전남에서는 두 번째로 설립됐다.
동부권 마음동행센터에는 정신건강임상심리사 2명이 상주하며 심리상담⋅검사, 치료⋅진료 연계, 마음건강 교육 등을 진행하고, 순천의료원 측은 정신건강의학과 진료와 센터 모니터링, 자문 등을 지원한다.
전남경찰청은 지난 2019년 목포중앙병원에 처음으로 ‘전남경찰 마음동행센터’ 개소한 데 이어 순천에 두 번째로 설립했으며 전국적으로는 스무번째(20번째) 개원이다.
고범석 전남경찰청장은 “전남광주통합특별시 동부권 중심지인 순천에 마음동행센터가 신설됨에 따라 동부지역 경찰관들의 접근성과 이용 편의성이 크게 개선될 것”이라며 “전문기관을 통한 경찰관의 마음건강 관리에 더욱 힘쓰겠다”라고 밝혔다.
parkds@heraldcorp.com