도립 순천의료원 내에 운영

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남경찰청(청장 고범석)은 4일 도립순천의료원에서 민영돈 의료원장 등 20여명이 참석한 가운데 ‘전남경찰 동부권 마음동행센터’ 개소식을 갖고 운영에 돌입했다.

‘마음동행센터’는 경찰이 범죄 현장 출동 등 직무 수행 과정에서 겪는 외상 후 스트레스(PTSD) 예방과 상담·치료 등 마음건강 증진을 지원하는 전문기관으로 서부권 목포에 이어 전남에서는 두 번째로 설립됐다.

동부권 마음동행센터에는 정신건강임상심리사 2명이 상주하며 심리상담⋅검사, 치료⋅진료 연계, 마음건강 교육 등을 진행하고, 순천의료원 측은 정신건강의학과 진료와 센터 모니터링, 자문 등을 지원한다.

전남경찰청은 지난 2019년 목포중앙병원에 처음으로 ‘전남경찰 마음동행센터’ 개소한 데 이어 순천에 두 번째로 설립했으며 전국적으로는 스무번째(20번째) 개원이다.

고범석 전남경찰청장은 “전남광주통합특별시 동부권 중심지인 순천에 마음동행센터가 신설됨에 따라 동부지역 경찰관들의 접근성과 이용 편의성이 크게 개선될 것”이라며 “전문기관을 통한 경찰관의 마음건강 관리에 더욱 힘쓰겠다”라고 밝혔다.