[헤럴드경제=김주리 기자] 운동할 때 근육에서 분비되는 단백질이 알츠하이머병의 가장 초기 변화를 보여주는 새로운 단서가 될 수 있다는 국내 연구 결과가 나왔다. 연구진은 혈액 속 특정 단백질 수치만으로도 알츠하이머병 위험을 조기에 선별할 가능성을 확인했다며, 향후 혈액 기반 치매 진단법과 예방 전략 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대했다.

4일 의료계에 따르면 강성훈 고려대학교 구로병원 신경과 교수 연구팀(정영희 한림대학교 평촌성심병원 신경과, 이은성 고려대학교 구로병원 핵의학과, 김현수 고려대학교 의과대학 해부학교실 교수)은 운동 시 근육에서 분비되는 단백질인 ‘아이리신(Irisin)’이 알츠하이머병의 핵심 병리인 뇌 아밀로이드 축적과 밀접한 관련이 있다는 사실을 확인했다.

알츠하이머병은 뇌에 아밀로이드 단백질이 축적되는 것이 가장 초기 병리 변화로 알려져 있다. 이후 신경세포 손상이 진행되면서 기억력 저하와 인지기능 장애, 치매로 이어진다.

앞서 동물실험에서는 아이리신이 뇌 속 아밀로이드 제거를 촉진할 수 있다는 결과가 보고됐지만, 실제 사람을 대상으로 혈중 아이리신 농도와 뇌 아밀로이드 축적 정도를 함께 분석한 연구는 많지 않았다.

연구팀은 알츠하이머병 전임상 단계부터 치매 단계까지 노인 100명을 대상으로 혈액검사와 아밀로이드 양전자단층촬영(PET), 신경심리검사를 실시했다.

연구 대상자는 ▷아밀로이드 음성 인지정상 그룹 ▷아밀로이드 양성 무증상 그룹 ▷아밀로이드 양성 경도인지장애 그룹 ▷알츠하이머병 치매 그룹으로 나눠 혈액 속 아이리신 농도와 뇌 아밀로이드 축적 정도, 인지기능의 연관성을 종합적으로 분석했다.

그 결과 뇌에 아밀로이드가 축적된 세 그룹은 모두 정상 그룹보다 혈중 아이리신 농도가 낮은 것으로 나타났다. 특히 아직 인지기능 저하는 나타나지 않았지만 아밀로이드가 축적된 무증상 단계에서도 아이리신 농도가 유의하게 감소해, 증상이 나타나기 전부터 생물학적 변화를 반영할 가능성이 확인됐다.

또 혈중 아이리신 농도가 높을수록 뇌 아밀로이드 축적 정도를 나타내는 ‘센틸로이드(Centiloid)’ 수치는 낮은 것으로 분석됐다. 연구팀은 매개효과 분석을 통해 아이리신 감소가 아밀로이드 축적 증가와 연결되고, 결국 인지기능 저하로 이어질 가능성도 확인했다.

강성훈 교수는 “현재 알츠하이머병의 조기 진단에는 아밀로이드 PET이나 뇌척수액 검사와 같이 비용 부담이 크고 접근성이 제한적인 검사들이 주로 활용되고 있다”며 “이번 연구 결과는 혈액 속 아이리신 측정만으로도 알츠하이머병 위험을 조기에 선별할 수 있는 혈액 기반 바이오마커로의 발전할 가능성을 제시했다는 점에서 의미있는 결과”라고 말했다.

이어 “운동에 의해 증가하는 아이리신이 단순히 근육 건강뿐 아니라 알츠하이머병의 핵심 병리와도 밀접하게 연결돼 있음을 실제 사람에서 확인한 연구”라며 “향후 아이리신을 활용한 혈액 기반 바이오마커 개발은 물론, 운동과 근육 기능 향상을 통한 치매 예방 전략을 마련하는 데 중요한 근거가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.

이번 연구는 혈액 바이오마커와 아밀로이드 PET 영상을 함께 분석해 ‘근육-뇌 축(Muscle-Brain Axis)’의 임상적 연관성을 확인했다는 점에서도 의미가 있다. 연구 결과는 알츠하이머협회 국제학술지 ‘알츠하이머와 치매: 진단, 평가 및 질병 모니터링(Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring)‘에 최근 게재됐다.

전문가들은 규칙적인 운동이 치매 예방에 도움이 된다는 기존 연구 결과와 이번 연구를 함께 고려할 필요가 있다고 조언한다. 아직 아이리신 측정이 임상 현장에서 표준 검사로 활용되는 단계는 아니지만, 향후 혈액검사만으로 치매 위험을 보다 쉽고 빠르게 평가하는 기술이 개발된다면 조기 진단과 예방 치료의 폭도 한층 넓어질 것으로 기대된다.