접수 7일부터 21일까지 읍·면사무소

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] (재)2026여수세계섬박람회조직위원회와 여수시가 9월에 개막될 섬박람회 축제를 앞두고 ‘KBS 전국노래자랑’을 유치했다.

이번 전국노래자랑은 2026여수세계섬박람회의 성공적 개최를 기원하고 전국적인 관심과 참여 분위기를 조성하기 위해 이달 29일 여수세계섬박람회장 주행사장(돌산도 진모지구)에서 본선 녹화를 진행한다.

이에 앞서 예선 참가자는 오는 7일부터 21일까지 신청해야 하며 27일 오후 1시 여수시민회관에서 예심을 열어 15개 내외 팀이 본선 진출자로 선발해 29일 녹화하게 된다.

본선 녹화 무대에는 박서진, 박군, 미스김, 윤수현, 유민 등 인기 트로트 가수들이 축하 공연을 펼쳐 풍성한 볼거리와 즐거움을 선사할 예정이다.

2026여수세계섬박람회 축제는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 진모지구, 개도·금오도, 세계박람회장 등 여수 일대에서 세계 30개국이 참가하는 섬 축제이다.