- 농림축산식품부와 가뭄 공동대응…하루 500만톤 농업용수 공급 농작물 피해 최소화 총력

[헤럴드경제= 이권형기자] 지속되는 가뭄과 고온이 지속되고 있는 경남지역의 농작물 피해를 막기 위해 산림청과 농림축산식품부가 공동대응에 나선다.

산림청은 오는 5일부터 22대의 산불진화차량을 투입해 가뭄 피해가 우려되는 밀양시 무안면과 초동면 일대 용수시설이 없는 밭, 말단부 논 약 22헥타르(㏊)에 하루 500톤 이상의 농업용수를 공급한다.

농식품부는 지난 2월 농업용수를 확보키 위해 예산 80억원을 선제적으로 배정한 바 있으며, 이번 가뭄 상황을 감안해 21억원을 지방정부에 긴급하게 추가 지원했다. 지방정부는 이에 지방비를 더해 가뭄 해갈 시까지 하천 굴착, 양수시설 설치, 급수차 동원 등 단기간 내 농업인에게 도움이 될 수 있는 대책을 계속해서 추진한다.

최근 2개월간(6월 1일~7월 31일) 경남지역 강수량은 162㎜로 평년(487㎜)의 33% 수준에 불과하고, 밀양 소재 저수지의 저수율은 전국 최저 수준(32.6%)을 기록함에 따라 농업인들의 영농 급수에 어려움을 겪고 있다. 또한 당분간 남부 지역에 비 소식이 없어 농작물 가뭄 피해 확산이 우려되고 있다.

산림청과 농식품부는 매일 가뭄 상황을 점검하고, 지방정부와 농어촌공사 등 관계기관과 긴밀히 협업해 가용 인력･장비･재원을 총동원 하는 등 가뭄 해갈시까지 농작물 가뭄 피해 최소화를 위해 총력을 다할 계획이다.