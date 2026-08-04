[헤럴드경제=김보영 기자] 미국과 캐나다 국경에 있는 유료 터널 전광판에 ‘김시우는 무료’(FREE TOLL FOR SI WOO KIM)라는 문구가 등장해 화제를 모으고 있다.

1일(현지시간) 미국 디트로이트 뉴스 등 현지 언론에 따르면 미국 디트로이트와 캐나다 온타리오주 윈저를 잇는 ‘윈저-디트로이트 터널’ 관리 당국은 터널 입구 전광판에 “김시우 통행비 무료”라는 문구를 띄웠다.

이는 한국의 프로골퍼 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 대회 출전 중 저녁식사를 하러 가다 실수로 여권 없이 국경을 넘는 실수를 한 뒤 당국이 위트 있는 이벤트를 마련한 것이다.

김시우는 지난달 28일 PGA 투어 로켓 클래식이 열린 디트로이트에서 동료 선수인 재미교포 마이클 김과 저녁 식사를 하기로 하고 내비게이션에 식당 이름 ‘대박집’을 입력했다.

하지만 디트로이트 인근이 아닌 캐나다 윈저에 있는 같은 이름의 ‘대박집’ 식당으로 안내되면서 여권도 없이 국경을 넘게 된 것으로 전해졌다. 무언가 이상하다는 생각이 들었을 때는 이미 유턴할 수 없는 일방통행 도로에 들어선 뒤였다고 한다.

김시우는 CBS와의 인터뷰에서 터널 진입로에서 9달러(약 1만2000원)의 통행료를 본 뒤에야 상황을 파악했다며 “왜 이렇게 비싸지 했는데, 아 여기는 캐나다구나 싶었다”고 말했다.

김시우는 캐나다 검문소에서 PGA 투어 대회 차량임을 설명하며 해명했지만, 국경순찰대원 8명이 차량 수색까지 벌이는 등 긴장감이 고조됐다. 당시 순찰대원 중 한 명이 “이번 대회에서 우승할 거냐”고 묻자, 김시우는 “당신들이 나를 무사히 보내준다면 그렇다”고 답하며 분위기를 풀어낸 것으로 알려졌다.

해프닝 이후 윈저-디트로이트 터널 운영 당국은 공식 소셜미디어를 통해 “김시우 선수가 다시 한번 이 터널을 지나 드라이브하러 와준다면 정말 기쁠 것”이라고 친선 메시지를 전했다.

또 윈저-디트로이트 터널의 최고경영자(CEO) 탈 추드너는 이번 주 디트로이트 골프 클럽을 찾아 김시우에게 직접 초대장을 전달했다. 그는 “하지만 여권을 가져와 달라”며 “이번 대회 우승컵을 집으로 가져가라”고 농담을 건넸다.

한편 미국프로골프(PGA) 투어 로켓 클래식에서 김시우는 최종 합계 6언더파 274타를 기록하며 공동 42위로 대회를 마쳤다. 페덱스컵 순위는 7위를 유지했다.