폭염특보 단계별 대응체계와 현장 대응 방안 점검...취약계층 건강 모니터링 및 폭염저감시설 운영 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 4일 폭염 장기화에 따라 구민 안전을 강화하기 위해 구청장 주재 폭염재난 대책회의를 개최했다.

이번 회의에는 류경기 구청장을 비롯해 정상택 부구청장과 관련 부서장 등 14개 부서가 참석해 부서별 폭염 종합대책 추진현황을 공유, 폭염 단계별 대응체계와 분야별 추진 상황을 종합 점검했다.

구는 현재 폭염 상황관리 전담조직(TF)을 운영하며 기상 상황을 상시 모니터링하고 비상연락체계를 유지하고 있다. 폭염특보가 발효되면 5개 반 14개 부서로 구성된 종합지원상황실을 운영해 취약계층 보호와 무더위쉼터 연장 운영, 24시간 폭염 응급대피소 운영 등을 통해 현장 대응을 강화한다. 대규모 피해가 우려되는 상황에는 재난안전대책본부를 가동해 재난 수습을 위해 대응 역량을 총동원할 계획이다.

현재 구는 홀몸어르신 1600여 명을 대상으로 생활지원사 등 129명이 방문과 전화로 안부를 확인하고, 취약 어르신 가구에는 IoT 기기를 활용한 실시간 안전·건강 모니터링을 병행하고 있다. 노숙인에게는 생수 등 구호물품과 주거 지원을 제공하고 순찰을 강화하는 한편, 지난해보다 3개소 늘어난 무더위쉼터 153개소와 지난해보다 2개소 확대된 저소득 주거취약 어르신 안전숙소 12개소를 운영하며 폭염특보 시에는 동주민센터를 야간 및 주말·공휴일까지 연장 운영한다.

또, 지난해보다 12개소 늘어난 무더위그늘막 197개소를 비롯해 쿨링포그와 중랑옹달샘을 운영, 올해 7월부터는 냉방설비를 갖춘 이동식 야외 무더위쉼터를 중화역 2번 출구 인근에 처음 조성해 운영하는 등 폭염저감시설을 확대했다.

주요 간선도로와 지선도로를 중심으로 도로 물청소도 실시하며 도심 열섬 최소화에 총력을 기울이고 있다.

류경기 중랑구청장은 “폭염은 구민의 건강과 일상에 직접적인 영향을 미치는 만큼 모든 부서가 긴밀히 협력해 폭염 대비에 만전을 기하겠다”며 “주민 여러분께서도 폭염 시 야외활동을 자제하고 충분한 수분 보충을 해주는 등 폭염 행동요령을 숙지해 주시기 바란다”고 말했다.