[헤럴드경제=손미정 기자] 영화 ‘오디세이’ 개봉을 앞두고 한국을 찾은 크리스토퍼 놀란 감독이 박찬욱 감독과의 특별한 에피소드를 공개했다.

놀란 감독은 지난 3일 목동 SBS 사옥에서 진행된 ‘뉴스헌터스’와의 인터뷰에서 이번 방한 중 이뤄진 박찬욱 감독과의 만남에 대해 이야기 했다.

그는 “박 감독님이 차기작 계획을 묻길래 모르겠다고 했더니 ‘휴가는 가되 다음 영화를 위해 너무 오래 쉬지는 말라’고 했다”며 “솔직히 그 말을 듣고 더 피곤해졌다”며 웃음을 보였다.

이어 놀란 감독은 “박 감독님은 오랜 기간 애정해 온 거장”이라면서 “한국 창작자들이 세계 문화의 흐름을 바꿔 놓는 모습은 항상 흥미롭다”고 평가했다.

이날 인터뷰에서는 놀란 감독의 재치있는 대답도 돋보였다. 놀란 감독은 극한 폭염에도 재킷을 입은 모습을 팬들이 걱정한다는 말에 놀란 감독은 “중국과 인도를 거쳐 와서 더위에 적응됐다”며 “적어도 앵커처럼 넥타이는 안 매서 다행”이라고 답했다.

신작 ‘오디세이’에 대해서는 자신의 커리어 전체를 관통하는 작업이었음을 강조했다. 놀란 감독은 “고대 텍스트를 다시 읽으며 ‘인터스텔라’ 뿐만 아니라 ‘다크나이트’ 시리즈, ‘테넷’ 등 자신의 커리어 전체를 이끈 주제와 스토리 모델들이 원작에 담겨 있음을 깨닫고 놀랐다”고 밝혔다.

아울러 고대 신화를 현대적으로 각색한 배경에 대해 “원작에 등장하는 ‘제우스의 법(크세니아)’은 낯선 타인을 따뜻하게 존중하고 대접하라는 고대 규범”이라며 “이것이 결국 현대 문명을 떠받치는 ‘상호존중’의 원칙임을 깨달았고, 이를 무시할 때 우리가 스스로 위험에 빠지게 된다는 메시지를 전하고자 했다”고 밝혔다.

놀란 감독은 이 밖에도 16세 때부터 꿈꿔온 IMAX 전체 촬영에 마침내 도전하게 된 이유와 앞으로의 행보 등에 대해서 진솔한 이야기를 풀어놓았다. 놀란 감독과 함께한 인터뷰는 오늘(4일) 저녁 7시 TV와 유튜브를 통해 공개되는 ‘뉴스헌터스’에서 확인할 수 있다.

영화 ‘오디세이’는 호메로스의 고전 서사시 ‘오디세이아’를 원작으로 한 블록버스터다. 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 신들의 시련을 극복하며 고향 이타카로 돌아가는 10년간의 여정을 그린 이야기로, 오는 5일 국내 개봉한다.