2010년 부채 7조 위기 속 인천터미널 매각 추진…대기업 간 입찰 유도 9200억원에 매각 성공…최초 제시가 대비 2700억원 추가 확보 송영길 측 “검증된 협상력과 정책 역량으로 국정 성공 뒷받침할 것”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당 전당대회에 출마한 송영길 당대표 후보가 과거 인천시장 재임 시절 인천터미널 매각 과정에서 유출 위기에 놓였던 지방재정을 구하고 부도 위기를 극복했던 성과를 공개하며 자신의 정책 및 협상 역량을 강조했다.

송영길 캠프 강민석 대변인은 4일 송 후보는 2010년 인천시장 취임 당시 ‘부채 7조원, 하루 이자 10억원’에 달했던 인천시의 심각했던 재정 위기 극복 비화를 상세히 소개했다.

대변인실에 따르면 당시 인천시 산하기관인 인천교통공사 소유의 인천터미널역에는 기존 백화점이 임대 형태로 입점해 연간 1조원에 달하는 막대한 매출을 올리고 있었다. 반면 인천시는 연간 300억원 수준의 임대료 수입에 그치는 상황이었다. 부채 상환을 위한 재정 확충이 시급했던 송 후보는 고육지책으로 임대 공간이었던 해당 공공 자산을 매각하기로 결정하고 본격적인 물밑 추진에 나섰다.

당시 매각 감정가는 8250억원이었으나, 초기 기존 임차 유통기업 측은 시장 상황을 이용해 감정가에 훨씬 못 미치는 6500억원 수준의 헐값 매입을 구상하며 사실상 배짱을 튕겼다. 그러나 송 후보는 6500억원에 매각할 경우 단체장으로서 배임죄에 해당할 수 있다고 판단해 이를 단호히 거부했다.

이후 송 후보는 특혜 시비를 차단하고 시장 원리에 따른 실질적인 경쟁 입찰을 붙이기 위해 또 다른 유통 대기업 측에 연락을 취해 공정한 진검승부를 제안하며 입찰 참여를 설득했다. 들러리 서는 것을 우려하던 신규 기업 측은 송 후보의 설득에 따라 입찰에 적극 참여했다.

그 결과 새로 입찰에 참여한 유통 기업이 감정가와 동일한 8250억원을 써내 최종 매각 당사자로 선정됐다. 수도권 핵심 요충지를 빼앗길 위기에 처한 기존 임차 기업 측이 뒤늦게 9000억원을 제시하며 소송전 등 강력한 법적 분쟁으로까지 비화했으나, 인천시는 절차적 정당성을 확보한 상태에서 최종 9200억원에 터미널 내 백화점 매각 계약을 성공적으로 완성했다.

이번 매각을 통해 인천시는 최초 기존 기업이 구상했던 매입 금액보다 2700억원, 1차 입찰 낙찰가보다 1000억원을 더 받아내며 총 9200억원에 달하는 대규모 재정을 확충해 부도 위기를 완벽히 모면할 수 있었다.

송영길 후보 측은 “당시 재정 위기 극복 과정에서 보여준 배짱과 과감한 협상력은 검증된 리더십의 결과”라며 “이 같은 실전 경험과 정책 역량을 바탕으로 이재명 정부의 국정 성공을 강력히 뒷받침하겠다”고 밝혔다.