대한민국 국민 누구나, 4일부터 18일까지

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 북항 친수공원 해안산책로의 활성화와 수변 명소화를 위해 ‘북항 해안산책로(프롬나드) 코스 명칭 개발 대국민 공모’를 시행한다고 4일 밝혔다.

이번 공모전은 북항 크루즈터미널에서 시작해 북항 친수공원을 거쳐 자갈치시장으로 이어지는 해안산책로를 시민들에게 널리 알리기 위한 취지에서 추진된다. 부산 시민은 물론 대한민국 국민 누구나 쉽게 인지하고 기억할 수 있는 상징적·대중적인 명칭을 찾을 계획이다.

공모는 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 접수 기간은 4일부터 18일까지 2주간 진행된다. 참여 방법은 포스터에 게재된 QR코드를 통해 온라인 양식에 명칭과 해당 명칭에 담긴 의미를 제출하면 된다.

부산항만공사는 접수된 제안을 대상으로 전문가 심사 및 대국민 온라인 투표 등을 통해 상징성과 활용성을 종합적으로 고려하여 최종 명칭을 선정할 계획이다. 우수상으로 선정된 5명(팀)에게는 각 50만원의 상금이 수여된다. 공모에 대한 자세한 내용은 부산항만공사 누리집(www.busanpa.com)을 통해 확인할 수 있다.