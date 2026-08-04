간편결제 이용 시 10% 할인 매일 모니모앱 로그인 시 할인율 15% 적용

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 모니모페이 결제시 다양한 결제 혜택을 제공하는 ‘모니모페이카드’를 출시했다고 4일 밝혔다.

‘모니모페이’는 모니모앱에서 제공되는 간편결제 서비스이다. 최근 MST(마그네틱 보안 전송) 기능을 도입하여 온라인 가맹점뿐만 아니라 오프라인 가맹점에서도 실물 카드 없이 간편하게 결제할 수 있어, 모니모의 활용도를 한층 높였다.

이번에 출시된 ‘모니모페이카드’는 모니모페이를 자주 이용하는 고객을 위한 특화 카드이다. 모니모페이에 카드 등록 후 간편 결제 이용 시 10% 할인을 기본으로 제공하며, 전월 기준 1일에서 말일까지 매일 모니모앱에 로그인하면 할인율이 15%로 높아진다. 할인한도는 전월이용한도 100만원을 총족했을 시 월 최대 3만원이 적용된다. 30만원 이용 시 1만원, 60만원 이용 시 2만원 할인이 적용된다.

또한 최근 구독 경제 및 OTT 이용 증가 트렌드를 반영하여 디지털콘텐츠 및 멤버십을 월 최대 1만원까지 50% 할인 받을 수 있는 혜택도 담았다.

온라인 쇼핑을 자주 이용하는 고객들의 부담을 줄여주기 위한 국내 온라인 가맹점 2~3개월 무이자할부 혜택도 담았다.

‘모니모페이카드’의 연회비는 국내전용 및 해외 겸용(비자카드) 모두 1만5000원이다. 전월 실적 조건 및 상세 할인 한도는 삼성카드 홈페이지와 모니모앱을 통해 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “모니모페이에 특화된 혜택을 제공하는 카드를 출시했으며, 매일 모니모앱 접속만으로도 혜택이 커지는 것이 특징”이라며, “앞으로도 모니모 고객들을 위한 다양한 혜택을 계속해서 제공할 계획”이라고 밝혔다.