초대형 할인 기획전 ‘불.미.세’ 진행 10일까지 엔진·세차 등 인기 제품 대상

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 1위 자동차용품 전문 기업 불스원이 구독자 197만 명을 보유한 유튜버 미미미누와 함께 불스원몰의 초대형 기획전 ‘불.미.세(불스원몰x미미미누 세일)’를 오는 10일까지 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 기획전은 미미미누가 불스원에 입사한 설정의 예능형 콘텐츠와 연계해 마련됐다. 미미미누 불스원과 자동차용품을 체험하고, 불스원몰의 다양한 인기 제품을 특별 할인가에 선보인다.

기획전에서는 엔진 관리부터 세차, 시야 관리, 실내 향기 관리 용품까지 불스원의 다양한 제품을 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 대표적으로 ‘팅커벨 펫 프렌들리+ 스프레이 탈취제 세트’를 1000개 한정 70% 할인 판매한다. 또한, ▷‘그라스 더 편백 스프레이 500ml 1+1’ 68% ▷‘불스원샷 시그니처 딥클린 500ml 1+1’ 59% ▷‘EZ클린 TPE 카매트’ 55% 할인된 가격에 제공한다.

이 밖에도 밸런스온 차량용 시트, 레인OK 와이퍼 세트, 유막 제거·발수 코팅 세트, 초발수 사이드미러 필름, 에어컨 필터, 차량용 방향제 등 여름철 차량 관리에 유용한 다양한 품목도 특별 할인가로 선보인다.

불스원몰 회원을 위한 추가 혜택도 마련했다. 구매 금액에 따라 사용할 수 있는 총 3만5000원 상당의 장바구니 쿠폰팩을 제공하며, 회원가입과 앱 첫 로그인, 카카오톡 채널 친구 추가 시 각각 3000포인트씩 최대 9000포인트를 받을 수 있다.

불스원 관계자는 “폭넓은 소비자들에게 친근하고 재미있게 다가갈 수 있도록 미미미누와 함께 이번 기획전을 준비했다”며 “불스원몰 인기 제품을 최대 70% 할인된 가격에 선보이고 쿠폰과 포인트 혜택까지 더한 만큼, 평소 필요했던 차량 관리 용품을 합리적인 가격에 장만하시길 바란다”고 말했다.

불스원은 2001년 설립된 국내 대표 자동차용품 기업이다. 연료첨가제 등 다양한 자동차 관리 제품을 생산·판매하고 있으며 최근에는 헬스케어 브랜드 ‘밸런스온’ 등을 통해 사업 영역을 확대하고 있다.