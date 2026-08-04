전략적 MOU 체결…“멀티브랜드 전략 본격화” 라인업 확대로 프리미엄 타이어 수요 대응

[헤럴드경제=권제인 기자] 금호타이어가 글로벌 프리미엄 타이어 브랜드 콘티넨탈과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 전국 타이어프로 매장에서 콘티넨탈타이어 판매를 시작한다고 4일 밝혔다.

이번 협약식에는 김성 금호타이어 한국영업부문 상무와 니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협력은 금호타이어 타이어프로의 상품 경쟁력을 한층 강화하고 고객에게 더욱 폭넓은 선택권을 제공하기 위한 멀티브랜드 전략의 일환으로 추진됐다. 금호타이어는 자사 제품과 함께 콘티넨탈의 프리미엄 제품군을 함께 운영함으로써 다양한 고객 니즈와 차량 특성에 맞는 맞춤형 제품을 제공할 계획이다.

콘티넨탈타이어는 1871년 독일에서 설립된 글로벌 프리미엄 타이어 브랜드로, 승용차, 스포츠유틸리티차량(SUV), 상용차를 비롯해 모터사이클, 자전거, 특수 산업용 타이어까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 세계 주요 완성차 브랜드에 신차용(OE) 타이어를 공급하며 뛰어난 기술력과 품질을 인정받고 있다.

타이어프로는 타이어와 관련된 점검과 기초 경정비 등 원스톱 서비스를 제공하는 승용차용 타이어 특화 유통 브랜드이다. 이번 콘티넨탈 제품 도입을 통해 고객들은 한 곳에서 다양한 글로벌 브랜드를 비교·선택하고 전문 상담과 장착 서비스를 함께 받을 수 있게 됐다. 판매 제품은 승용차 및 SUV 주요 규격을 중심으로 운영될 예정이며, 지역별 수요와 시장 특성을 고려해 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 계획이다.

니코 키리아조폴로스 대표는 “이번 협력을 통해 더 많은 국내 소비자들이 콘티넨탈타이어의 혁신적인 기술력을 경험할 수 있게 되어 기쁘다”며 “타이어프로의 전국적인 유통망을 바탕으로 더 많은 고객에게 콘티넨탈의 프리미엄 브랜드 가치를 전달하고, 최상의 주행 성능을 제공할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

김성 상무는 “이번 콘티넨탈타이어와의 협력은 고객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고 타이어프로의 상품 경쟁력을 높이기 위한 전략적인 결정”이라며 “앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 브랜드와의 협력을 통해 고객 만족도를 높이고 타이어프로만의 차별화된 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 금호타이어는 최근 폴란드 축구구단인 ‘구르니크 자브제’와 공식 타이어 파트너사 후원 계약을 체결하는 등 글로벌 고객 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.