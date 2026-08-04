과천주공 8·9단지 재건축 현장서 실증 “지속가능한 건설 환경 조성 앞장”

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 건설현장의 환경·안전관리를 위해 무인로봇 도입 확대를 추진한다고 4일 밝혔다.

현대건설은 최근 과천주공 8·9단지 재건축 정비사업 현장에서 살수드론을 통한 비산먼지 저감 작업 실증을 완료했다. 이번 실증에서는 현장에서 살수드론의 성능과 비행 안정성, 작업 연계성 등을 종합적으로 점검했다.

철거공사 현장에서는 비산먼지 저감과 작업자의 안전 확보가 동시에 요구된다. 비산먼지 저감은 필수적인 환경관리 활동이지만 작업 시 미끄러짐, 감전, 중장비 충돌 등의 위험요인이 발생할 수 있다.

특히 고층부나 구조적으로 불안정한 구간 등 작업자와 장비의 접근이 제한적인 구역에서 안전사고의 우려가 지속적으로 제기되고 있으며, 충분한 살수가 어려운 경우 비산먼지 관리의 한계에 부딪히기도 한다.

현대건설은 현장의 비산먼지 발생 구간에 살수드론을 투입해 무풍 기준 최대 12~15m 반경에 분당 50리터의 물을 집중 살포하는 방식으로 실증을 진행했다. 전원 케이블과 물 호스가 직접 연결된 드론을 적용해 비행시간과 급수량의 제약을 받지 않고, 수시로 변경되는 먼지 발생 지점을 타깃으로 살수 위치와 범위를 실시간 조정할 수 있어 공사 진행 상황에 따라 유연한 운용이 가능했다. 살수차나 고정식 분진 저감 설비를 활용한 기존 방식에 비해 비산먼지 저감 효과는 물론 안전성과 작업 효율을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현대건설 관계자는 “이번 실증을 통해 살수드론의 철거현장 적용 가능성을 확인했으며 향후 다양한 현장 및 철거공정에 살수드론을 적용할 계획”이라며 “건설현장에 착용 로봇, 자재 운반 로봇, 청소 로봇 등 다양한 스마트 건설기술을 도입하는 동시에 실증 또한 활발히 진행 중으로, 안전하고 지속가능한 건설 환경 조성에 앞장설 것”이라고 강조했다.

한편 현대건설은 올해 상반기 연결 실적을 잠정 집계한 결과 매출 13조1236억원, 영업이익 4427억원을 기록했다. 수주는 대규모 해외 프로젝트와 경쟁 우위 상품 중심으로 22조8230억원을 기록했다.