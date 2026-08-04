‘HDR 10+ 어드밴스드’ 접목 최대 밝기 구현·끊김 없는 모션 강점 2017년 파트너십 계기 협업 지속 2026년 TV 라인업부터 적용…제품군 확대

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 아마존과 협력해 차세대 고화질 영상 기술 ‘HDR10+ 어드밴스드(HDR10+ ADVANCED)’를 ‘프라임 비디오(Prime Video)’ 콘텐츠에 적용했다고 4일 밝혔다.

삼성전자와 아마존은 프라임 비디오가 지난 2017년 OTT 업계 최초로 ‘HDR10+’를 도입한 이래 파트너십을 유지해 왔다. 이번에 ‘HDR10+ 어드밴스드’까지 확대 적용하기로 했다. 프라임 비디오는 전 세계적으로 약 2억5000만명의 구독자를 확보하고 있다.

‘HDR10+ 어드밴스드’에는 ‘인핸스드 브라이트니스(Enhanced Overall Brightness)’와 ‘지능형 모션 보정’ 두 가지 신규 기능이 도입됐다.

‘인핸스드 브라이트니스’는 최적 화면 밝기 정보와 AI 기반 ‘톤 매핑(Tone Mapping)’ 기술을 활용해 밝은 화면이 요구되는 콘텐츠를 왜곡 없이 구현한다. ‘지능형 모션 보정’은 장면별 메타데이터를 기반으로 프레임 속도를 변환 처리해 콘텐츠 제작자 의도에 맞춰 동적으로 프레임 속도를 조정할 수 있도록 지원한다. 이 기능은 스포츠와 액션 장면을 자연스럽게 표현한다.

HDR10+ 생태계를 주도하는 ‘HDR10+ 테크놀로지’는 183개 글로벌 회원사와 2만2000여개 이상의 인증을 보유하고 있어 업계 표준으로 인정받고 있다.

삼성전자는 2026년형 TV 라인업부터 ‘HDR10+ 어드밴스드’을 먼저 적용했고 향후 대상 제품군을 확대해 나갈 계획이다. 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 이어온 디스플레이 리더십을 기반으로 최상의 시청 경험을 제공하기 위한 기술 혁신을 이어 나갈 방침이다.

BA 윈스턴 프라임 비디오 기술 부사장은 “HDR10+ 어드밴스드는 글로벌 메이저 미디어 플랫폼의 엄격한 품질 기준을 충족할 만큼 완성도 높은 기술”이라며 “이러한 기술적 진보를 통해 콘텐츠에 담긴 제작자의 의도를 더욱 충실하게 전달할 수 있게 됐다”고 말했다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “프라임 비디오와의 오랜 파트너십을 통해 세계 최초로 ‘HDR10+ 어드밴스드’ 콘텐츠를 선보이게 됐다”며 “이제 가정에서도 장면 하나하나의 세밀한 표현까지 놓치지 않는 시청 경험을 누릴 수 있을 것”이라고 밝혔다.