- 4일 당진 드론공원 최종선정…드론 기반 조성 및 드론문화 확산 정책 결실

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도의 1호 드론공원인 당진 드론공원이 4일 국토교통부 지정 드론공원에 최종 선정됐다.

국토교통부 지정 드론공원은 국민이 안전한 환경에서 드론을 활용한 취미·여가 활동을 즐길 수 있도록 지정하는 공간이다. 이를 위해 지정 과정에서 운영계획의 적정성과 실현 가능성, 이용자 및 인근 주민 안전, 주변 환경 등을 종합적으로 검토한다.

충남도는 지난 2024년 시군 공모를 통해 추진한 충남 제1호 드론공원인 당진 드론공원은 총사업비 6억원을 투입해 당진 석문국가산업단지 일원 1만 4301.5㎡ 규모로 조성했다.

공원은 ▷멀티콥터 이착륙장 ▷드론스포츠 경기장 ▷고정익 드론 활주로 ▷관리동 및 편의시설 등을 갖춘 복합 공간으로, 드론 비행은 물론 교육·체험·경연 등 다양한 활동이 가능하다.

도는 이번 지정을 계기로 드론 교육·체험 프로그램과 동호인 활동, 전국 규모 경연대회 등을 확대하고 지역별 수요·여건을 반영해 권역별 드론공원 확충에 나설 계획이다.

충남도 임택빈 토지관리과장은 “이번 지정은 도의 드론 기반 조성 및 드론문화 확산 정책의 결실”이라며 “앞으로도 도민이 일상에서 드론을 안전하고 쉽게 접할 기반을 넓혀 드론문화 저변을 확대하고 미래 인재 양성과 관련 산업 성장으로 이어질 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.